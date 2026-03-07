Max Verstappen chocó en la clasificación de Australia: quedó fuera de la Q1 y largaría último

El piloto de Red Bull sufrió un fuerte impacto contra las barreras tras perder el control en la curva 1 y ahora necesita el permiso de la FIA para correr el domingo.

Max Verstappen al muro en Australia: el accidente que paralizó la primera clasificación de la F1 2026.

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 sacudió al mundo del automovilismo con un golpe de escena inesperado. Max Verstappen, el tetracampeón mundial, quedó eliminado en la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Australia tras sufrir un violento choque contra las protecciones del circuito de Albert Park.

El neerlandés perdió el control de su monoplaza en la entrada a la primera curva mientras intentaba iniciar su primera vuelta rápida. El Red Bull atravesó la zona de grava a alta velocidad y se impactó de costado, provocando la inmediata salida de la bandera roja y la detención de la sesión cuando restaban menos de diez minutos para el final de la Q1.

Embed Strange crash from Max Verstappen



He lost the car at Turn 1#AusGP

pic.twitter.com/2pRiRw8tQY — SirCular ️ (@SirCular_) March 7, 2026 El motivo técnico detrás del despiste de Max Verstappen El incidente fue una consecuencia directa de la complejidad de los nuevos monoplazas de 2026. En esta temporada, la gestión energética es crítica y el sistema de recarga de baterías influye directamente en la estabilidad. Según los primeros informes, Verstappen estaba utilizando el freno trasero para regenerar energía cuando el coche le dio un latigazo incontrolable que lo lanzó hacia los muros.

La situación es crítica para el equipo Red Bull, ya que el piloto no alcanzó a registrar ningún tiempo cronometrado antes del impacto. Al quedar fuera de los márgenes reglamentarios, su participación en la carrera del domingo no está garantizada automáticamente y ahora depende exclusivamente de una autorización especial de los comisarios deportivos de la FIA para poder largar desde el fondo de la grilla.