7 de marzo de 2026 - 02:33

Max Verstappen chocó en la clasificación de Australia: quedó fuera de la Q1 y largaría último

El piloto de Red Bull sufrió un fuerte impacto contra las barreras tras perder el control en la curva 1 y ahora necesita el permiso de la FIA para correr el domingo.

Max Verstappen al muro en Australia: el accidente que paralizó la primera clasificación de la F1 2026.

Max Verstappen al muro en Australia: el accidente que paralizó la primera clasificación de la F1 2026.

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

Se viene la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Así es la nueva Fórmula 1: los cambios más importantes para la nueva temporada

Por Emanuel Cenci
El Alpine de Franco Colapinto se prepara para un año vertiginoso.

Boost, overtake y clipping: el nuevo glosario de la Fórmula 1 2026

Por Nicolás Salas

El neerlandés perdió el control de su monoplaza en la entrada a la primera curva mientras intentaba iniciar su primera vuelta rápida. El Red Bull atravesó la zona de grava a alta velocidad y se impactó de costado, provocando la inmediata salida de la bandera roja y la detención de la sesión cuando restaban menos de diez minutos para el final de la Q1.

Embed

El motivo técnico detrás del despiste de Max Verstappen

El incidente fue una consecuencia directa de la complejidad de los nuevos monoplazas de 2026. En esta temporada, la gestión energética es crítica y el sistema de recarga de baterías influye directamente en la estabilidad. Según los primeros informes, Verstappen estaba utilizando el freno trasero para regenerar energía cuando el coche le dio un latigazo incontrolable que lo lanzó hacia los muros.

La situación es crítica para el equipo Red Bull, ya que el piloto no alcanzó a registrar ningún tiempo cronometrado antes del impacto. Al quedar fuera de los márgenes reglamentarios, su participación en la carrera del domingo no está garantizada automáticamente y ahora depende exclusivamente de una autorización especial de los comisarios deportivos de la FIA para poder largar desde el fondo de la grilla.

Este accidente en la curva 1 no fue el único del fin de semana, ya que el joven Kimi Antonelli también tuvo un despiste similar durante las prácticas libres y destrozó su Mercedes. Lo cierto es que tanto el piloto de Red Bull como el Williams de Carlos Sainz y el Aston Martin de Lance Stroll, quienes no salieron a pista, compartirán el fondo de la grilla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Colapinto inició la temporada de F1 con un 16° puesto en la práctica libre en Australia.

Colapinto terminó 16° en la primera práctica del GP de Australia de Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Max Verstappen se refirió a la temproada 2026 de la Fórmula 1

Max Verstappen puso en duda la nueva Fórmula 1: "Hay muchas incógnitas para nosotros"

El accidente de James Wharton y Louis Sharp, compañeros en el equipo Prema, que perjudicó a Mattia Colnaghi.

Mattia Colnaghi en el GP de Australia: un espectacular choque entre compañeros frenaron su debut en la F3

Nicolás Varrone finalizó 21° en su debut en F2.

Complicado estreno de Nicolás Varrone en Australia: trompo y puesto 21 en la carrera sprint de la F2