Max Verstappen puso en duda la nueva Fórmula 1: "Hay muchas incógnitas para nosotros"

El múltiple campeón del mundo habló con reparos sobre los cambios en la categoría que estarán vigentes desde esta temporada.

Así de implacable como es conduciendo, Max Verstappen también se ha mostrado delante de los micrófonos. Sin importar lo que causan sus dichos, el múltiple campeón del mundo con la escudería Red Bull puso en tela de juicio las modificaciones de la Fórmula 1.

En diálogo con la prensa, el piloto neerlandés marcó sus reparos respecto de lo que significan la llegada de nuevos motores y cambios de reglamento a partir de la presente temporada en el automovilismo. “Será complicado de seguir y explicar. Eso es lo principal. Al final, sigue siendo un coche de Fórmula 1, un coche de carreras, y seguiremos clasificando y compitiendo. Pero a todos nos llevará un tiempo acostumbrarnos”, adelantó.

Uno de los aspectos fundamentales que lo hacen dudar es el sobrepaso en pista, y los cambios respecto al DRS, que prometen dar paso a nuevas dinámicas en las carreras. "También en cuanto a adelantamientos. Sinceramente, aún no tengo ni idea de cómo se desarrollará. Así que todavía hay muchas incógnitas para todos nosotros".

Sin embargo, no son todas malas para Verstappen. Las modificaciones generan la necesidad de estar atentos, y adaptarse. "Por otro lado, eso también lo hace interesante, porque te da una razón para estar atento”, opinó.

Para Max, la clave para una buena gestión del vehículo estará en cuando regular el uso de la energía. “Tienes cierta cantidad de energía que puedes desplegar en una vuelta, y luego depende de lo bueno que sea tu motor y de la eficiencia de tu coche en las rectas. Así que hay muchos elementos que deben confluir”, expresó.