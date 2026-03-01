1 de marzo de 2026 - 19:20

Rosario Central se hizo fuerte de visitante y superó a Newell's

Con los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti, el Canalla venció 2 a 0 a la Lepra, en el marco de la Liga Profesional.

Los Andes | Redacción Deportes
Rosario Central salió fortalecido del Coloso Marcelo Bielsa, luego de vencer por 2 a 0 a Newell's en un encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Los tantos de Ángel Di María y de Enzo Copetti le dieron la alegría al público Canalla.

El trámite le hizo honores a cualquier clásico rosarino. Pierna fuerte, faltas por doquier, y miedo a equivocarse reinaron en el estadio del Rojinegro. Las chances en la primera mitad brillaron por su ausencia, y el 0 a 0 parecía justo. El único que intentó algo distinto en esa etapa inicial fue Walter Núñez. El atacante del dueño de casa levantó al público sobre 10', cuando sacó un disparo potente y difícil de contener que reventó el palo. Nada más.

Golazo de Ángel Di María en el clásico:

Apenas comenzó el complemento llegó la primera emoción fuerte de la tarde. Fue a través de Ángel Di María, que capturó un rebote dentro del área y estampó el 1 a 0 con un zurdazo inatajable para Williams Barlasina. Fue un regalo al esfuerzo del Fideo, que jugó de titular a pesar de estar notablemente diezmado físicamente.

Ya sin su capitán en cancha, que salió por las molestias que lo tenían a maltraer, el Canalla volvió a lastimar. Fue a los 36', con el gol de Enzo Copetti en un tiro de esquina mal defendido por la Lepra.

Enzo Copetti puso el 2 a 0 definitivo:

Triunfazo de Rosario Central en condición de visitante, que sirvió para estirar una estadística increíble. La última vez que perdió en el Coloso fue en 2008. Además, sacó 22 partidos de ventaja en el historial general entre ambos.

Para Newell's fue una derrota durísima, que lo deja en el fondo de la tabla de posiciones con apenas 2 unidades. A pesar del cambio de entrenador, y de la preocupación de su gente durante la semana, no levanta cabeza y se encamina a un año complicado desde los resultados.

Minuto a minuto y estadísticas de Newell's - Rosario Central:

