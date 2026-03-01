Primera Nacional: Toedtli, en la cuerda floja tras otra tarde de tensión en Godoy Cruz

El entrenador no dio declaraciones tras el empate con Deportivo Madryn y su continuidad quedó bajo la lupa. La dirigencia Godoy Cruz tendrá 15 días para definir si sostiene el proyecto o inicia una nueva etapa.

El entrenador del Tomba fue el último en abandonar no solo el vestuario sino el Feliciano Gambarte.

El derrota frente a Deportivo Morón por la Copa Argentina y los tres empates consecutivos en la Primera Nacional alcanzaron para que los hinchas ,y también parte de la dirigencia, comenzaran a perder la paciencia con el entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba, Mariano Toedtli, quien ayer no brindó conferencia de prensa y hoy aparece con su continuidad seriamente comprometida.

Con la cuarta fecha postergada, la dirigencia contará con un margen de alrededor de 15 días si decide iniciar un nuevo ciclo. La jornada de hoy será clave para determinar si el DT seguirá al frente del plantel o si en La Bodega optarán por barajar y dar de nuevo.

Embed - La continuidad de Toetdli, en duda El empate ante Deportivo Madryn fue el detonante de una noche cargada de tensión: tras el pitazo final, se produjo la invasión de algunos hinchas al campo de juego y desde los cuatro sectores del estadio bajó un reclamo unificado: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo…”. La situación fue controlada a tiempo por la policía y no pasó a mayores, aunque el mensaje quedó claro.

image Sin dudas, fue una tarde extenuante para el entrenador, quien luego de dejar el vestuario realizó ejercicios de elongación y se retiró del estadio junto a su cuerpo técnico. Amable y prudente En ese contexto, la decisión de Toedtli de no hablar con la prensa alimentó las especulaciones. Para algunos, se trató de la señal inequívoca de un ciclo cumplido; para otros, simplemente una postura de prudencia en medio de un momento delicado. Durante la semana previa al encuentro, según trascendió, el entrenador habría confiado en su círculo íntimo: “Hemos dado lo mejor y puesto lo mejor de nosotros. Los resultados no se han dado. Estoy tranquilo porque di todo”.

Tomba urgido de resultados Fue el último en abandonar el vestuario. Antes de retirarse, con amabilidad, avisó que no haría declaraciones. Luego se quedó algunos minutos junto a su cuerpo técnico y finalmente dejó el estadio en silencio.