Una noche redonda: bajo la lluvia, Deportivo Maipú renovó su estadio y se quedó con la victoria

Deportivo Maipú lo perdía desde el vestuario ante Atlético Rafaela por el gol de Martiniano Moreno, pero en base a esfuerzo y entrega lo dio vuelta y lo terminó ganando 2 a 1 con los tantos de Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel. Fue por la fecha 2 de la Primera Nacional .

El trámite empezó muy cruzado para el elenco local. La cosa todavía estaba armándose cuando el marcador central de la Crema Enzo Wauttier cruzó la mitad de campo y sorprendió a propios y extraños con un disparo desde lejos. El arquero Nahuel Galardi dio rebote, y Martiniano Moreno aprovechó para poner el 1 a 0.

El tanto generó que el partido sea de ida y vuelta, entretenido y con un Maipú intentando monopolizar el esférico debajo de una constante lluvia que regó el terreno de juego. Adelantó las líneas, y buscó sin cesar el empate. Pero por momentos le faltó punch, y las chances no abundaban. Sin embargo, Eggel y Saccone tuvieron disparos desviados, y Agüero avisó con un cabezazo sin puntería en un córner.

Lo que también sucedió a partir de la necesidad del Botellero de ir a buscarlo, es que aparecieron espacios que Rafaela intentó explotar de contra. Así, Solveyra y Capurro probaron sin suerte al arco desde tres cuartos de terreno. Agustín Obando también se mostró peligroso, con un tiro libre que reventó el travesaño.

Sobre el cierre de la primera mitad llegaron las dos situaciones que marcaron un antes y un después en el partido. A los 41’, Juan Capurro agredió sin pelota a Marcelo Eggel y recibió la roja directa. Tres minutos más tarde, Mirko Bonfligli armó una excelente jugada individual por la derecha , llegó hasta el fondo para luego tirar centro al medio, y Juan Pablo Gobetto la mandó a guardar.

La reacción del Deportivo Maipú, que lo metió de nuevo en partido:

image

Maipú salió mucho más intenso a disputar el segundo tiempo. Definitivamente se adueñó de la pelota, y la movió de lado a lado intentando encontrar espacios en el fondo. Pero como no pudo fabricarlos tan fácilmente, las más claras fueron con remates de media distancia. A través de esa vía lo tuvieron Faggioli y Gastón Mansilla, que reventó el palo.

Rafaela cada vez estaba más atrás, y el dueño de casa continuó adelantando líneas. A los 18’ tuvo otra, cuando Lisandro Cabrera la tiró por arriba del travesaño cuando recibió sobre el punto penal un centro atrás de Mansilla.

Finalmente, a los 22' logró lo que tanto buscó durante el complemento. Lisandro Cabrera bajó un centro y la aguantó muy bien ante dos marcadores, y le cedió el gol a Marcelo Eggel que pisó el área por sorpresa para el 2 a 1.

Bajo la lluvia, ganó el Deportivo Maipú:

image

La visita salió del letargo con el tanto de Eggel y le robó el esférico a su rival. Así, los roles se invirtieron: la Crema merodeó el área constantemente, y el dueño de casa se abroqueló contra su propio arco para cuidar la ventaja obtenida. Sin embargo, el Cruzado contó con algunas chances de contra. El que más despierto estuvo en ese sentido fue Tomás Silva, que contó con dos remates muy claros que no fueron gol por poquito.

Fue final, con victoria importante para el elenco local. No sólo lo es por dejar atrás el mal trago del debut, sino también porque fue la frutilla del postre de una jornada más que especial donde se inauguró una nueva tribuna y se recuperó la iluminación artificial para jugar de noche. Una noche redonda.

En la próxima fecha, el Deportivo Maipú tendrá una difícil visita a San Martín de Tucumán. Ese duelo será en La Ciudadela el domingo 1 de marzo desde las 19 horas. Rafaela, mientras tanto, recibirá en su estadio a Temperley.

Minuto a minuto y estadísticas: