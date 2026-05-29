29 de mayo de 2026 - 10:52

¡Oferta explosiva! Barcelona ofreció 100 millones de euros por el pase de Julián Álvarez

Barcelona presionaa para sumar a sus filas el delantero de la Selección Argentina, Julán Alvarez. El exRiver es una figura mundial.

Julián Alvarez con un pie en el Barcelona tras una oferta millonaria.&nbsp;

Julián Alvarez con un pie en el Barcelona tras una oferta millonaria. 

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Julián Álvarez Barcelona - Atlético de Madrid
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Julián Álvarez con un pie en el Barcelona.

Según informan medios españoles, la propuesta alcanza los 100 millones de euros netos —sin variables ni futbolistas de intercambio—, una cifra sumamente tentadora. Aunque el club colchonero tasa al atacante en 150 millones, la presión del propio jugador por salir está acelerando los tiempos de una negociación que promete sacudir el mercado antes del Mundial. De acuerdo con las fuentes europeas, el delantero ya tendría un acuerdo total con el club blaugrana.

El plan de Hansi Flick para Barcela y conquistar Europa

Tras coronarse bicampeón de La Liga de forma consecutiva, el Barcelona de Hansi Flick tiene una sola obsesión: la Champions League. La incorporación de la "Araña" es la pieza que le falta al entrenador alemán para diseñar un tridente ofensivo de ensueño junto a Raphinha y Lamine Yamal.

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La temporada de Julián en el Atlético de Madrid

  • Partidos jugados: 49

  • Goles: 20

  • Asistencias: 9

Balance del equipo: 4° puesto en La Liga, semifinalista de Champions y subcampeón de la Copa del Rey (cayó ante la Real Sociedad).

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