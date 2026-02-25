¡Despertate, Tomba! Godoy Cruz cayó con Deportivo Morón y quedó eliminado de la Copa Argentina

Godoy Cruz no pudo hacer pie ante Deportivo Morón y terminó cayendo por 1 a 0 debido al gol de Elías Contreras. De esta forma quedó eliminado de la Copa Argentina en su debut, y acumuló su tercer partido sin ganar desde que arrancó el año, contando también la Primera Nacional .

El Gallito fue dueño del trámite durante el primer tiempo. No necesitó ser punzante ni muy vertiginoso para superar y lastimar a un aturdido Expreso. Apenas pocas aproximaciones y algo de suerte le alcanzaron para ser mejor y adelantarse en el marcador. Su principal virtud fue la paciencia y la buena marca sobre los creativos rivales.

En cuanto a oportunidades, el elenco de Buenos Aires tuvo tres para destacar. La primera sobre 7 minutos, cuando Livera trepó por izquierda dejando a varios en el camino y tocó para Kubiszyn, que remató a las manos de un inspirado Roberto Ramírez. Instantes más tarde, el arquero le tapó un terrible disparo a quemarropa a Facundo Báez.

Todo parecía indicar que el cero se quebraría a favor del Gallo, lo que terminó sucediendo a los 25' con un verdadero blooper. Elías Contreras capturó un córner y remató, la pelota se desvió en Rossi, pegó en la cara de Mariano Santiago y se metió. Si bien es cierto que pareció haber falta sobre Gerometta en el arranque de la acción, el gol es la síntesis perfecta del momento que atraviesa el Expreso.

Viendo que su equipo no tenía peso ofensivo, Mariano Toedtli mandó al campo a Martín Pino en lugar de Matías Ramírez para disputar el complemento, resignando un volante para sumar a un atacante que pueda acompañar al aislado Nahuel Ulariaga.

De todas formas, la peligrosidad seguía siendo de Deportivo Morón. Los de Walter Otta explotaron el juego directo para aprovechar los espacios de un adormecido Godoy Cruz, y así estuvo cerca del segundo con un remate de Báez desviado, y el giro de Bulacio que explotó en las manos de Ramírez.

A los 12' llegó una mala noticia para el cuadro de Buenos Aires, con la expulsión por doble amarilla de Franco Vázquez. Pero al no ver una reacción en su equipo, el DT del Expreso sacó a Mariano Santiago y Federico Milo para sumar dos atacantes más, Luciano Pascual y Santiago Martínez.

La idea fue acumular hombres en la zona de definición, y aprovechar el hombre de más. Así, el Bodeguero quedó con Martínez y Pascual como extremos, más Ulariaga y Pino por el centro. Por detrás de ellos, Pozzo y Orosco. Medio equipo tirado al ataque, contra un Morón que cada vez estaba más abroquelado contra Federico Díaz.

Sin embargo, al Tomba le costó mucho hacer pesar el hombre de más y no logró encontrar los caminos para igualar el marcador. Con las líneas tan adelantadas, Morón casi convierte en una contra que terminó con Roberto Ramírez ganándole el mano a mano a Tomás Ramírez.

Preocupante derrota de Godoy Cruz. No sólo porque significó la eliminación de la Copa Argentina, sino porque es el décimo segundo partido consecutivo sin ganar, acumulando nada menos que seis meses sin alegrías. La última vez fue con Platense, el 1 de septiembre. Una pesadilla de la cual no puede despertar.

