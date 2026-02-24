Suman nuevos tótems para hacer denuncias online: dónde están y cómo funcionan

Como parte del proceso de digitalización de denuncias penales en Mendoza. el Ministerio Público Fiscal anunció la instalación de nuevo nuevos tótems digitales en espacios públicos para que los ciudadanos puedan dejar constancias de ilícitos y distintas situaciones. Junto con la Municipalidad de Godoy Cruz , acordaron la incorporación de estos equipos, que ya son parte de un sistema que busca ampliar el acceso a la Justicia y agilizar la respuesta ante el delito .

El acuerdo fue anunciado entre el procurador general Alejandro Gullé y el intendente Diego Costarelli , quienes avanzaron en la puesta en marcha de nuevos Centros de Denuncias Web (CEDEW) , dispositivos que permiten a la gente denunciar hechos delictivos de manera virtual sin necesidad de acudir a una dependencia judicial .

El crecimiento del sistema digital es significativo. Según datos del MPF, 87% de las denuncias penales en Mendoza ya se realizan por vía online , lo que marca un cambio en la relación entre el ciudadano y el sistema judicial.

En ese sentido, Gullé destacó que la posibilidad de evitar la presencialidad representa un alivio para las víctimas y facilita el acceso al servicio de Justicia , especialmente en situaciones donde el traslado o los tiempos de espera pueden convertirse en obstáculos.

La expansión de los CEDEW apunta justamente a profundizar esa tendencia, acercando el sistema a los barrios y a sectores donde el acceso digital puede resultar más limitado .

Qué son los CEDEW y cómo funcionan

Los Centros de Denuncias Web son tótems equipados con computadoras y conectividad que permiten cargar denuncias de forma digital mediante el sistema oficial del MPF. Están pensados para personas que no cuentan con dispositivos propios, conectividad o conocimientos tecnológicos suficientes.

23 las cabinas y tótems que se encuentran instalados en toda la Provincia para realizar denuncias virtualmente.

El funcionamiento es simple:

El usuario accede al tótem.

Ingresa al sistema de denuncias del MPF.

Completa los datos del hecho delictivo .

Adjunta información o documentación si corresponde.

Envía la denuncia de manera online.

Una vez cargada, la denuncia ingresa automáticamente al circuito judicial y queda disponible para su investigación.

Además, el sistema ofrece asistencia y guías para facilitar la carga de información, lo que reduce errores y agiliza el proceso.

Edificio del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial.

Dónde están los tótems en Godoy Cruz y dónde irán los nuevos

Actualmente, Godoy Cruz cuenta con tres dispositivos operativos:

Comisaría 27 (calle Alvear 1515).

Comisaría 7 (Italia y Nihuil).

Comisaría 40 (barrio La Estanzuela).

A estos se sumarán nuevos puntos estratégicos que serán definidos en conjunto entre el municipio y el MPF, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y acercar el servicio a más vecinos.

En toda la provincia ya funcionan 56 tótems, lo que refleja el crecimiento sostenido del sistema de denuncias digitales.

Más denuncias y mejor prevención

Desde el municipio godoicruceño remarcaron que la incorporación de estos dispositivos busca incentivar la denuncia de delitos que muchas veces no se reportan, como robos de celulares, neumáticos o vehículos.

Costarelli señaló que contar con un sistema ágil permite mejorar la respuesta institucional y diseñar políticas de prevención más efectivas, ya que la denuncia es el punto de partida para la investigación y el análisis del delito.

La digitalización también facilita el procesamiento de datos, lo que impacta directamente en la planificación de estrategias de seguridad.

Tecnología para el análisis del delito

Durante el encuentro, el MPF de Mendoza presentó además el Sistema de Georreferenciación Delictual, una herramienta informática que permite visualizar en tiempo real el mapa del delito en Mendoza.

Este software se actualiza automáticamente a medida que ingresan denuncias y permite identificar zonas con mayor concentración de delitos, horarios de mayor incidencia, tipologías delictivas predominantes, casos de portación o tenencia de armas y denuncias vinculadas a violencia de género.