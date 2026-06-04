Elizabeth Heredia aseguró que el padre de Agostina tiene denuncias por violencia y abuso

Elizabeth Heredia, abuela de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, realizó nuevas declaraciones públicas en las que se refirió tanto a la investigación judicial como a situaciones familiares que, según afirmó, habían sido denunciadas con anterioridad.

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Durante una entrevista con LN+, sostuvo que su hija, Melisa Heredia , había presentado denuncias contra Gabriel Vega , padre de Agostina, cuando la menor era pequeña.

“Mi hija tiene denuncias con ese hombre desde que mi nieta tenía cuatro años” , expresó. Además, aseguró que esas presentaciones judiciales incluían acusaciones por violencia y abuso, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el contenido de las causas.

"Mi hija denunció al papá de Agostina por abusos" La abuela de la menor se refirió a la relación familiar y aseguró que el caso cuenta con antecedentes de maltrato. En +Nación pic.twitter.com/0fK76Ak0VL

En otro tramo de la entrevista, Elizabeth se refirió a

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, único detenido por el crimen de la adolescente, y manifestó su convicción de que no habría actuado solo. Según sostuvo, existen elementos que, a su entender, indican la posible participación de otras personas en los hechos investigados.

La mujer también habló sobre Osvaldo Fachetta, quien fue detenido posteriormente por orden del fiscal Raúl Garzón. Explicó que lo conoció el día en que acompañó a Melisa Heredia a radicar la denuncia por la desaparición de Agostina.

Asimismo, indicó que Fachetta fue quien entregó las llaves de la vivienda para permitir el ingreso de la Policía durante las primeras inspecciones vinculadas a la investigación.

Críticas al tratamiento inicial del caso

Elizabeth también cuestionó el accionar de las autoridades durante las primeras horas posteriores a la desaparición de su nieta.

Según relató, Melisa Heredia permaneció varias horas esperando para realizar la denuncia correspondiente. Además, rechazó versiones difundidas públicamente que señalaban una supuesta demora injustificada por parte de su hija para denunciar la desaparición.

En ese marco, la abuela de Agostina consideró que algunas informaciones difundidas durante los primeros días desviaron la atención sobre aspectos relevantes de la investigación.

Durante la entrevista, Elizabeth señaló que Melisa Heredia continúa atravesando una situación emocional compleja tras el crimen de su hija y aseguró que permanece bajo atención médica.