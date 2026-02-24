24 de febrero de 2026 - 13:30

Trabajaba en un transformador, cayó desde 10 metros de altura y murió en Godoy Cruz

El hombre de 35 años realizaba tareas de mantenimiento cuando hizo una mala maniobra y perdió el equilibrio. Falleció tras una grave lesión en la cabeza.

Primitivo de la Reta al 500, Godoy Cruz (Google Street View)

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trabajador de 35 años murió este martes por la mañana luego de sufrir un accidente laboral en el departamento de Godoy Cruz.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió alrededor de las 10 en calle Primitivo de la Reta al 500.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la caída de un operario que realizaba tareas de mantenimiento en un transformador ubicado sobre un poste de aproximadamente 10 metros de altura.

De acuerdo a las primeras informaciones, el trabajador, identificado como W.D.O., de 35 años, habría intentado cambiar de posición cuando su arnés de seguridad se desenganchó. Así, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo, el hombre sufrió una grave lesión craneal. Pese al esfuerzo del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que llegó al lugar, los médicos sólo pudieron constatar el fallecimiento del trabajador.

Intervino en la causa la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente.

