24 de febrero de 2026 - 12:38

Maipú: el sol lo encandiló y chocó de frente con otro auto

El siniestro ocurrió esta mañana en la intersección de Ruta 60 y Castro Barros. Dos menores de edad resultaron ilesos.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente de tránsito tuvo lugar en las primeras horas de este martes en el departamento de Maipú. El choque, que involucró a dos vehículos particulares, se produjo debido a que uno de los conductores perdió la visibilidad total producto del reflejo del sol matutino.

El hecho ocurrió a las 07:45 en el cruce de Ruta 60 y calle Castro Barros. Según el reporte de la Delegación Vial, un Volkswagen Gol circulaba con dirección al oeste, mientras que un Renault 11 lo hacía en sentido contrario (hacia el este).

El sol lo encandiló y chocó

De acuerdo con las declaraciones del conductor del Renault, el accidente se desencadenó cuando intentó realizar un giro hacia la izquierda. En ese momento, el resplandor del sol lo encandiló, no vio que venía un auto de frente y chocó de frente.

En el Renault 11 también viajaban dos menores de edad, de 14 y 15 años, quienes no sufrieron lesiones.

Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para asistir a los involucrados. Los médicos diagnosticaron al conductor del Renault con politraumatismos varios, siendo trasladado al Hospital Lagomaggiore. Por su parte el conductor del VW Gol sufrió politraumatismos leves, fue asistido en el lugar y no requirió traslado hospitalario.

Personal de Tránsito realizó los test de alcoholemia correspondientes a ambos hombres, arrojando resultados de 0,0 g/l en ambos casos.

