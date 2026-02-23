Camión chocó de atrás a un auto en el Acceso Este y lo hizo caer seis metros: cuatro heridos

El choque de un camión y un auto en la noche del domingo dejó como saldo cuatro personas heridas , entre ellas dos menores de edad, en el Acceso Este , a la altura de Maipú .

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 23.40 cuando ambos vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando, al llegar al cruce mencionado, el conductor de un camión Ford Cargo aparentemente se quedó dormido e impactó desde atrás a un Chevrolet Corsa Classic.

Producto del impacto, el automóvil cayó desde el Acceso Este aproximadamente seis metros hacia un desnivel ubicado al margen derecho de la calzada, provocando un vuelco .

El conductor del Chevrolet Corsa Classic, identificado como N.P.S., fue diagnosticado con trauma torácico y trasladado al hospital Central.

En tanto, dos menores de edad que viajaban como acompañantes sufrieron politraumatismos por accidente vial y fueron derivados al Notti.

Además, G.R.B., una mujer que también se encontraba en el Corsa presentó politraumatismos leves y fue asistida en el Central, encontrándose fuera de peligro.

El conductor del camión Ford Cargo, identificado como W.M., resultó ileso. El dosaje de alcohol arrojó 0,00 g/l.

En el lugar trabajó personal policial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes brindaron asistencia a las víctimas y realizaron los traslados correspondientes a distintos centros asistenciales.