23 de febrero de 2026 - 08:51

Camión chocó de atrás a un auto en el Acceso Este y lo hizo caer seis metros: cuatro heridos

Entre los ocupantes del Corsa, dos menores de edad resultaron lesionados. El camionero salió ileso.

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El choque de un camión y un auto en la noche del domingo dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad, en el Acceso Este, a la altura de Maipú.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 23.40 cuando ambos vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando, al llegar al cruce mencionado, el conductor de un camión Ford Cargo aparentemente se quedó dormido e impactó desde atrás a un Chevrolet Corsa Classic.

Producto del impacto, el automóvil cayó desde el Acceso Este aproximadamente seis metros hacia un desnivel ubicado al margen derecho de la calzada, provocando un vuelco.

El conductor del Chevrolet Corsa Classic, identificado como N.P.S., fue diagnosticado con trauma torácico y trasladado al hospital Central.

En tanto, dos menores de edad que viajaban como acompañantes sufrieron politraumatismos por accidente vial y fueron derivados al Notti.

Además, G.R.B., una mujer que también se encontraba en el Corsa presentó politraumatismos leves y fue asistida en el Central, encontrándose fuera de peligro.

El conductor del camión Ford Cargo, identificado como W.M., resultó ileso. El dosaje de alcohol arrojó 0,00 g/l.

En el lugar trabajó personal policial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes brindaron asistencia a las víctimas y realizaron los traslados correspondientes a distintos centros asistenciales.

