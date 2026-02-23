Riña en boliche de San Rafael: quién es el detenido por tirar una baldosa a un adolescente de 17 años

Camión chocó de atrás a un auto en el Acceso Este y lo hizo caer seis metros: cuatro heridos

La agresión se produjo en el marco de una riña que comenzó dentro de la discoteca Bruto de la ciudad sureña y terminó afuera con la víctima herida de gravedad , por lo que el joven fue trasladado al hospital Schestakow por su propia madre, quien también estaba en el lugar.

El caso es investigado por la fiscal sureña Andrea Rossi, quien en las próximas horas podría imputar al presunto autor de la agresión por lesiones graves con arma impropia. Por el momento, la imputación está siendo evaluada por la Fiscalía de San Rafael y, según trascendió desde el Ministerio Público Fiscal, la figura de "riña" será determinante en el contexto del caso.

Según la investigación inicial, la víctima, J.C.M. S., de 17 años , había concurrido el viernes por la noche, con su novia, sus amigos y algunos familiares al boliche Bruto, ubicado en Braña y Avenida Ballofet.

Con los primeros avances de la investigación se logró determinar que todo comenzó cerca de las 6 de la mañana del sábado en el interior del boliche Bruto, cuando un grupo de personas –serían dos mujeres y dos hombres- comenzaron a atacar al joven durante una pelea .

El pleito continuó afuera de las instalaciones de la disco, donde un joven de 20 años tomó una baldosa y se la arrojó al chico, impactando en la cabeza y provocándole una grave lesión.

Con los primeros avances de la investigación se logró determinar, a través de declaraciones testimoniales y averiguaciones de los policías, que la persona que habría manipulado la baldosa sería un sujeto identificado como R.J.M, de 20 años.

Con este dato, los investigadores fueron hasta la casa del sospechoso con una orden de allanamiento libradas por el juez de turno y lo detuvieron. Además, los uniformados secuestraron ropa que podría ser de interés para la causa, si se detectan en las mismas manchas hemáticas. El detenido fue trasladado hasta la Comisaría 32.

Segun informaron hoy desde el Ministerio de Salud, el herido se encuentra "en estado general y lúcido" por lo que los mèdicos indicaron qaue pasara hoy a sala común.

Según el reporte policial, un llamado al 911 alertó sobre una riña generalizada en la que participaban varios hombres y mujeres. Cuando los uniformados arribaron al lugar, los involucrados ya se habían dispersado.

Sin embargo, la gravedad del hecho se confirmó poco después desde el hospital local, donde el menor ingresó trasladado de urgencia en un auto por su madre C.V.A., de 36 años.

La mujer manifestó haber observado cómo dos sujetos golpeaban ferozmente a su hijo mientras este se encontraba indefenso, tendido sobre en el piso. En ese contexto, uno de los atacantes habría utilizado una baldosa para golpear la cabeza del adolescente.

El diagnóstico médico confirmó la ferocidad del impacto: el joven presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Asimismo, las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el menor como su madre presentaban un aparente estado de ebriedad al momento de recibir asistencia.