21 de febrero de 2026 - 19:01

San Rafael: adolescente de 17 años sufrió traumatismo craneal tras una brutal golpiza

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado a la salida de un local bailable y el joven sufrió fractura de cráneo. La Justicia ya identificó a uno de los agresores.

Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado en San Rafael

Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado en San Rafael

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La madrugada de este sábado en el departamento de San Rafael se vio marcada por un episodio de violencia dejó a un adolescente de 17 años herido de gravedad y se encuentra internado en el Hospital Schestakow.

Leé además

Vóley. El elenco de SR Vóley festeja su medalla plateada y su ascenso a la Liga Nacional de Vóleibol del próximo año.

San Rafael Vóley logró su ascenso a la Liga Nacional Masculina

Por Gonzalo Tapia
El próximo domingo 22 de febrero hay elecciones en Mendoza: se llevarán a cabo en 6 departamentos que desdoblaron los comicios de las elecciones nacionales y provinciales 

Elecciones en Mendoza del domingo 22 de febrero: las respuestas a las 6 preguntas esenciales

Por Verónica De Vita

Lo que se inició como un altercado en el interior de un local bailable ubicado en la zona de Avenida Balloffet y calle Braña, escaló rápidamente hasta convertirse en una brutal golpiza en la vía pública cerca de las 06:00 horas.

Según el reporte policial, un llamado al 911 alertó sobre una riña generalizada en la que participaban varios hombres y mujeres. Cuando los uniformados arribaron al lugar, los involucrados ya se habían dispersado.

Sin embargo, la gravedad del hecho se confirmó poco después desde el hospital local, donde el menor ingresó trasladado de urgencia en un vehículo particular por su madre.

La madre manifestó haber observado cómo dos sujetos golpeaban ferozmente a su hijo mientras este se encontraba indefenso, tendido sobre en el piso. En ese contexto, uno de los atacantes habría utilizado una baldosa para golpear la cabeza del adolescente.

El diagnóstico médico confirmó la ferocidad del impacto: el joven presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Asimismo, las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el menor como su madre presentaban un aparente estado de ebriedad al momento de recibir asistencia.

Avances en la investigación

Gracias al aporte de testigos presenciales que presenciaron la agresión en plena calle, la Justicia ya habría logrado identificar a un masculino mayor de edad como uno de los principales responsables del ataque.

Como parte de las medidas de rigor para avanzar con las detenciones y determinar las responsabilidades de cada participante, la fiscalía dispuso la citación formal de la madre para que radique la denuncia correspondiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mas de 3 mil chicos participaron en las colonias municipales de san rafael

Más de 3 mil chicos participaron en las colonias municipales de San Rafael

Por Redacción
La Suprema Corte acordó que San Rafael pueda votar  convencionales constituyentes

Un acuerdo ante la Suprema Corte confirmó la elección de convencionales constituyentes en San Rafael

Por Redacción Política
La vicegobernadora Hebe Casado calentó la campaña por las elecciones en San Rafael. Foto: archivo

Hebe Casado y el PJ de San Rafael calentaron la campaña: furiosos cruces por las elecciones judicializadas

Por Redacción Política
El próximo 22 de febrero habrá elecciones municipales en seis departamentos. Archivo Los Andes

Elecciones 2026: el dictamen de Fiscalía de Estado que pone en jaque uno de los comicios de este domingo

Por Jorge Yori