San Rafael: adolescente de 17 años sufrió traumatismo craneal tras una brutal golpiza

La madrugada de este sábado en el departamento de San Rafael se vio marcada por un episodio de violencia dejó a un adolescente de 17 años herido de gravedad y se encuentra internado en el Hospital Schestakow.

Lo que se inició como un altercado en el interior de un local bailable ubicado en la zona de Avenida Balloffet y calle Braña, escaló rápidamente hasta convertirse en una brutal golpiza en la vía pública cerca de las 06:00 horas.

Según el reporte policial, un llamado al 911 alertó sobre una riña generalizada en la que participaban varios hombres y mujeres. Cuando los uniformados arribaron al lugar, los involucrados ya se habían dispersado.

Sin embargo, la gravedad del hecho se confirmó poco después desde el hospital local, donde el menor ingresó trasladado de urgencia en un vehículo particular por su madre.

La madre manifestó haber observado cómo dos sujetos golpeaban ferozmente a su hijo mientras este se encontraba indefenso, tendido sobre en el piso. En ese contexto, uno de los atacantes habría utilizado una baldosa para golpear la cabeza del adolescente.

El diagnóstico médico confirmó la ferocidad del impacto: el joven presenta una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Asimismo, las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el menor como su madre presentaban un aparente estado de ebriedad al momento de recibir asistencia.

Avances en la investigación

Gracias al aporte de testigos presenciales que presenciaron la agresión en plena calle, la Justicia ya habría logrado identificar a un masculino mayor de edad como uno de los principales responsables del ataque.

Como parte de las medidas de rigor para avanzar con las detenciones y determinar las responsabilidades de cada participante, la fiscalía dispuso la citación formal de la madre para que radique la denuncia correspondiente.