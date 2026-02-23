Cornejo criticó la elección de convencionales en San Rafael y puso el foco en la baja participación: qué dijo

Tras la ajustada victoria conseguida en San Rafael en las elecciones municipales, el gobernador de Alfredo Cornejo volvió a cuestionar al intendente Omar Félix por la convocatoria a elegir convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica del departamento, en una jornada atravesada por la baja participación.

Elecciones 2026: votó menos del 50% y para la Junta Electoral fue "un mensaje" a la dirigencia política

En los seis departamentos que fueron a las urnas, votó el 47% del padrón . En San Rafael, la participación alcanzó el 49%. El dato se convirtió en uno de los ejes del análisis político posterior a los comicios, tanto por parte del oficialismo provincial como desde el ámbito judicial y legislativo.

En el plano electoral, en la categoría de concejales, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza s e impuso por apenas 693 votos: obtuvo el 39,17% (27.965 sufragios ) frente al 38,20% (27.272 votos) del oficialismo municipal, San Rafael en Marcha .

En tercer lugar quedó el Frente Libertario Demócrata, con el 11,52% (8.126 votos) , aunque no logró ingresar ninguna de las seis bancas en disputa en el Concejo Deliberante.

Distinto fue el resultado en la categoría de convencionales. Allí, San Rafael en Marcha, con el diputado nacional Emir Félix como primer candidato, se impuso con el 41,55% , mientras que Nicolás De Pedro (LLA + CM) obtuvo el 38,38%.

Cambia Mendoza + La Libertad Avanza de San Rafael festejando la victoria en las elecciones de concejales del departamento.

De este modo, los 24 convencionales que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica se distribuirán en 11 para el oficialismo municipal, 10 para CM + LLA, dos para el Frente Demócrata Libertario y uno para el kirchnerismo.

La crítica de Cornejo a las elecciones de convencionales

Cornejo se refirió al tema este lunes, durante la firma del Acta Compromiso – Pacto ConCiencia Mendoza 2050, en el marco de los 110 años de la Constitución provincial, en la Legislatura.

El mandatario puso el foco en el procedimiento adoptado por el municipio sureño. “Hay un municipio que en forma muy simplificada ha decidido pasar por encima de la Constitución provincial”, afirmó, y cuestionó que se haya convocado a una constituyente “con procedimientos que no dice la Constitución provincial”.

En ese sentido, recordó que el propio fiscal de Estado, Fernando Simón, se pronunció en un dictamen previo en contra del proceso tal como fue planteado originalmente.

“Las propias personas que recurrieron a la Corte por un procedimiento de la Constitución decidieron forzar una constituyente”, sostuvo, en alusión a las presentaciones judiciales que en el pasado realizaron Emir y Omar Félix contra los límites a la reelección de intendentes, que finalmente fueron avalados por la Corte.

Alfredo Cornejo elecciones San Rafael 1 El gobernador, Alfredo Cornejo, en la firma del Acta Compromiso – Pacto ConCiencia Mendoza 2050, en el marco de los 110 años de la Constitución provincial, Los Andes.

Cornejo también vinculó el debate municipal con una discusión más amplia sobre la reforma constitucional en Mendoza. Señaló que en la Argentina “se han modificado casi todas las constituciones provinciales” y que muchas reformas eliminaron o flexibilizaron restricciones a la reelección de gobernadores.

En ese marco, defendió la tradición institucional mendocina y afirmó que la Constitución provincial ha garantizado “un control del poder bien fuerte, bien robusto”.

Al mismo tiempo, consideró que la autonomía municipal, ya reconocida en la Constitución Nacional, podría ser incorporada de manera expresa en una eventual reforma provincial “bien hecha”.

El dictamen y la instancia conciliatoria

La controversia por la elección de convencionales tuvo un capítulo previo la semana pasada, cuando la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, emitió un dictamen favorable a la suspensión del acto electoral, a partir de una cautelar presentada por el diputado José Luis Ramón.

Si bien el organismo reconoció que la Provincia mantiene una “deuda institucional” por no haber adecuado su Constitución al artículo 123 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía municipal, advirtió que esa omisión no habilita a un municipio a autodeterminar el alcance y procedimiento de su poder constituyente.

Entre las objeciones se señalaron la falta de una instancia de consulta popular previa y cuestionamientos sobre el mecanismo de publicación y ratificación de la ordenanza.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza convocó a una audiencia conciliatoria entre el diputado y la representación legal del municipio sureño a cargo de Alfredo Juri Sticca.

La postura que se impuso evitó un pronunciamiento judicial de fondo y derivó en un acuerdo: continuar con el proceso electoral, pero incorporando una consulta popular posterior para que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de la Carta Orgánica.

Omar Félix elecciones 2026 El intendente de San Rafael, Omar Félix, tras la derrota municipal de este domingo.

El debate por la baja participación

Una vez realizado el cierre de la jornada electoral, el presidente de la Junta Electoral y titular de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, consideró que la baja participación “es un dato de la realidad que tenemos que analizarlo”, especialmente al tratarse de la primera vez que se desdoblaron elecciones legislativas municipales.

“Me parece que es un mensaje de la ciudadanía, donde le está pidiendo a las autoridades que las elecciones traten de simplificarse lo más posible y que se concentren los actos electorales”, sostuvo a Los Andes. No obstante, defendió que, en términos de calidad institucional, convocar a votar “es lo mejor que se puede hacer”.

Garay diferenció entre elecciones ejecutivas y legislativas municipales. Mientras que en las primeras históricamente hubo mayor participación, planteó que en el caso de concejales “habría que repensar esa idea”, incluso más allá del costo económico.

Proyectos para unificar elecciones

En ese contexto, los diputados provinciales Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) presentaron proyectos para modificar el artículo 85 de la ley electoral y prohibir el desdoblamiento municipal.

Fugazzotto propone que las elecciones municipales se realicen obligatoriamente en la misma fecha que las provinciales, eliminando la discrecionalidad de los intendentes. El texto establece que “en ningún caso los municipios podrán convocar elecciones generales municipales en fecha distinta a la fijada para las elecciones generales provinciales”.

Por su parte, Cairo impulsa la prohibición del desdoblamiento cuando solo se renueven concejales. Argumentó que, con elecciones cada dos años y la eventual superposición de comicios nacionales, provinciales y municipales, los ciudadanos podrían enfrentar hasta seis jornadas electorales en un mismo año, sumando las PASO.

El legislador sostiene que el desdoblamiento podría justificarse cuando se elige intendente, por la trascendencia institucional del cargo, pero no cuando se trata únicamente de renovar bancas en el Concejo Deliberante.