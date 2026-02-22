Elecciones 2026: qué departamentos ganó la alianza Cornejo-Milei y cuáles retuvo el PJ

Las elecciones municipales 2026 ya tienen ganadores y perdedores en una contienda marcada por una participación del 47% , la más baja desde el regreso de la democracia en la provincia. En ese escenario, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió resultados clave, con victorias en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo .

Antes de los comicios, el oficialismo provincial descontaba un triunfo en la tierra del malbec, luego de que el intendente Esteban Allasino, junto al PRO , se sumara a la alianza con LLA. Sin embargo, la principal apuesta política del gobernador Alfredo Cornejo era recuperar Rivadavia tras la derrota de 2023 y dar el batacazo en San Rafael o Maipú .

Por el lado del peronismo, la estrategia se centró en hacer valer la gestión en las cuatro comunas que gobierna. No obstante, solo logró imponerse con claridad en La Paz y Santa Rosa.

En Maipú, si bien Matías Stevanato retuvo el municipio, la diferencia de apenas tres puntos sobre LLA + CM dejó un sabor agridulce. En contrapartida, la derrota de Omar Félix en San Rafael representó un golpe político significativo para el PJ.

El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, en el búnker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festejando la victoria de dicho departamento.

En el Este provincial, el intendente de Rivadavia , Ricardo Mansur , también quedó en la lista de los derrotados al no poder sostener el oficialismo local. Enfrente se consolidó la alianza entre el radicalismo y La Libertad Avanza, que ahora proyecta este resultado como plataforma hacia las elecciones ejecutivas de 2027.

Resultados por deparamentos

El oficialismo provincial dio el batacazo en San Rafael, uno de los bastiones históricos del peronismo. En tierras sureñas, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con el 39.31% (27.716 votos), frente al 38.02% (26.807 votos) del oficialismo municipal, San Rafael en Marcha.

En tercer lugar aparece el Frente Libertario Demócrata, con el 11.52% (8.126 votos), siendo la revelación de la jornada. Sin embargo no pudo obtener una de las seis bancas en el HCD que estaban en juego.

Emir Félx elecciones 2026 El diputado Emir Félix festejando la victoria en la categoría de Convencionales en San Rafael. Encabezó la lista.

Sin embargo, en la categoría de convencionales para la reforma de la Carta Orgánica municipal, el resultado fue distinto. San Rafael en Marcha, que llevó como primer candidato al diputado nacional Emir Félix, se impuso con el 41.37%, mientras que Nicolás De Pedro (LLA + CM) obtuvo el 38.52%%.

De este modo, los 24 convenciales que se encargarán se reformar la Carta Órganica municipal se repartirán de la siguiente manera: 11 para San Rafael en Marcha, 10 para CM + LLA, dos para el Frente Demócrata Libertario y el restante para el kirchnerismo.

Otro de los departamentos con resultado ajustado fue Maipú. Con el 99% de las mesas escrutadas, Maipú Crece alcanzó el 43,07% (28.746 votos), mientras que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ubica en segundo lugar. El Frente Libertario Demócrata aparece tercero con el 4,79% (2.631 votos). De mantenerse estos números, el reparto de concejales sería de tres bancas para el peronismo y tres para la alianza entre radicales y libertarios.

Matías Stevanato elecciones 2026 El intendente Matías Stevanato junto a sus candidatos a concejales. El Frente Maipú Crece se impuso por tres puntos de diferencia a LLA + CM.

En Luján de Cuyo se registró la mayor diferencia de la jornada. La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, junto al oficialismo municipal del PRO, obtuvo el 59,15% (25.718 votos). En segundo lugar quedó Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, con el 10,40% (4.522 votos), seguida por Frente Patria, con el 10,09% (4.386 votos).

En el Este provincial, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso en Rivadavia con el 40.45% (9356 votos), relegando al oficialismo local Sembrar, que obtuvo el 29,57% (6.839 votos). Más atrás quedó Fuerza Justicialista Rivadavia, con el 10,92% (2.526 votos).

En Santa Rosa, el oficialismo municipal logró una amplia victoria. Santa Rosa Gana, encabezado por Flor Destéfanis, alcanzó el 46.45% (4.248 votos). La Libertad Avanza + Cambia Mendoza quedó segunda con el 23.88% (2.184 votos), mientras que Ahora Santarrosinos obtuvo el 15.73% (1.439 votos).

En La Paz, Elegí Gestión La Paz se impuso con el 54.86% (3.502 votos), frente al 33.94% (2.167 votos) de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Intendentes vs. La Cámpora: la interna del peronismo

El Partido Justicialista expuso en estas elecciones su disputa interna entre el sector de los intendentes y La Cámpora, que compitieron por separado en tres departamentos. La victoria fue para los jefes comunales.

En San Rafael, el espacio referenciado en los hermanos Félix qué llevó a Francisco Perdigues como cabeza de lista en concejales, obtuvo el 37,74% (23.118 votos), mientras que el kirchnerismo, bajo el lema San Rafael Futuro y con Marcos Alberto Martínez como primer candidato,alcanzó el 5,55% (3.420 votos).

Omar Félix elecciones 2026 El intendente de San Rafael, Omar Félix en el búnker de San Rafael en Marcha.

En Luján de Cuyo, la diferencia fue mínima: Fuerza Justicialista Luján de Cuyo obtuvo el 10,39% (4.208 votos) logrando el ingreso de Germán Kemmling al HCD. De este modo, y po menos de un punto el Frente Patria, no logró retner la banca que buscaba renovar Paloma Scalco y consiguió el 10,12% (4.100 votos).

En Rivadavia, el sector de los intendentes también se impuso. Fuerza Justicialista Rivadavia alcanzó el 10,94% (2.379 votos) con Pamela Ochoa como cabeza de lista, mientras que Frente Patria obtuvo el 6,57% (1.428 votos) con César Estavilla como candidato.

En Santa Rosa, en cambio, la disputa fue interna al oficialismo municipal. La lista de Flor Destéfanis se impuso con el 46,45%, frente al 15,73% que obtuvo el espacio encabezado por Débora Quiroga, bajo el lema Ahora Santarrosinos. A pesar la derrota, quien fuera le presidenta del HCD de la actual gestión pudo renovar su banca.