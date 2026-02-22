Elecciones municipales 2026: las nuevas mayorías que tendrán los concejos deliberantes de las seis comunas

En las elecciones municipales 2026 que se desarrollaron este domingo, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso en tres departamentos y el PJ hizo lo propio en tres comunas, pero los resultados finales varían según las composiciones de los mandatos vigentes en cada municipio.
Maipú (6 bancas)
El frente Maipú Crece se impuso por apenas 3 puntos, con un resultado de 43,10% sobre el 40,22% alcanzado por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. De esta forma, ambas fuerzas se repartirán las seis bancas que estaban en juego y el intendente Matías Stevanato logrará tener mayoría simple en el Concejo Deliberante, al sumar 6 bancas en total.
Mientras que Cambia Mendoza tendrá 5 escaños, la restante corresponde al frente Demócrata Libertario.
PJ: Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri
Cambia Mendoza: María Elisa Gómez y Marcos Flores
Demócrata Libertario: Alfredo Mancifesta
En una elección muy reñida, la alianza electoral de Alfredo Cornejo y Javier Milei se impuso por apenas un punto sobre el frente peronista del intendente Omar Félix (San Rafael en Marcha). El resultado fue de 39,17% ante un 38,20%.
De esta forma, el reparto final será de tres bancas para cada lado, por lo cual el PJ mantendrá la hegemonía en el Concejo Deliberante con un total de 6 escaños.
Mientras que LLA+CM será primera minoría con 5 bancas, y la restante la ocupará el concejal Martín Antolín (bloque Partido Libertario).
Ingresan al HCD:
LLA+CM: Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romi Giraudo
PJ: Francisco Perdigués, Sol Indiveri y Anabel Lucero
Mandatos vigentes:
PJ: Nahuel Arscone, Antonela Cristofanelli y Néstor Ojeda
Cambia Mendoza: Adrián Reche y Romina Giordano
Partido Libertario: Martín Antolín
El triunfo más contundente de estas elecciones se dio en Luján de Cuyo, donde el sello LLA+CM arrolló con más del 59% de los votos contra un lejano 10,37% de Fuerza Justicialista (la lista del PJ Mendoza).
De esta manera, el intendente Esteban Allasino se anotó con cinco de seis ediles posibles y el peronismo logró sobrevivir con una sola banca, que será la única opositora en un cuerpo de 12 miembros.
Ingresarán:
Mandatos vigentes:
LLA+CM (PRO): Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Gabriela Della Blanca y Rolando Baldasso
LLA+CM (UCR): Carlos Sala y Laura Gómez
Otro triunfo importante para el radicalismo se dio en Rivadavia, donde se impusieron con el 40%, superando por 15 puntos al partido Sembrar, del intendente Ricardo Mansur.
De esta forma, LLA+CM ingresará tres bancas y pasará a tener mayoría con 5 de 10 bancas. El oficialismo municipal suma dos escaños en estas elecciones y quedará con 4, mientras que el PJ completa con una sola banca, lograda en 2023.
Ingresan al HCD:
Mandatos vigentes:
La intendenta Flor Destéfanis logró un importante triunfo de su lista “Santa Rosa Gana”, que le permitió sumar tres bancas y recuperar la mayoría del Concejo Deliberante, con 5 escaños en total.
Mientras que LLA+CM y el sello “Ahora Santarrocinos” se repartieron los dos lugares restantes. De esta manera, la oposición quedará distribuida en 3 bancas radicales y 2 del nuevo partido local.
Ingresarán al HCD:
Mandatos vigentes:
El intendente Fernando Ubieta (PJ) también festejó un triunfo contundente en La Paz. El frente Elegí Gestión La Paz se alzó con un 54,86% y logró tres bancas, mientras que LLA+CM cosechó un 33,94% para sumar las otras dos en juego.
De esta manera, el PJ tendrá 6 bancas en el HCD de La Paz y el radicalismo se quedará con las otras 4 bancas.
Ingresan al HCD:
Mandatos vigentes: