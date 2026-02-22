22 de febrero de 2026 - 06:00

Elecciones 2026: con dudas sobre la participación, seis departamentos votan este domingo concejales

Vecinos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, vuelven a las urnas por las elecciones de concejales.

Elecciones 2026: seis comunas eligen concejales este domingo. Archivo Los Andes

Elecciones 2026: seis comunas eligen concejales este domingo. Archivo Los Andes

Daniel Caballero
Los Andes | Juan Carlos Albornoz
Por Juan Carlos Albornoz

Mendoza vive este domingo una atípica jornada electoral: en 6 de los 18 departamentos se elegirán concejales. En consecuencia, un total de 514.000 personas están convocadas a votar, en un comicio que tiene precisamente entre sus principales interrogantes al nivel de participación.

San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz son los municipios en los que habrá elecciones para renovar la mitad de los concejos deliberantes. Se trata de seis bancas en los tres primeros departamentos y cinco bancas en los tres restantes.

A esto se suma la elección de convencionales constituyentes en San Rafael, único departamentos que votará dos categorías, en lugar de una. Los convencionales (24 en total) serán quienes se abocarán a dictar una nueva carta orgánica municipal, en el marco de una iniciativa local para imponer la autonomía del departamento que generó mucha polémica y estuvo en duda hasta la semana previa de la elección.

Elecciones 2026: habrá dos cabinas de votación en cada mesa, al igual que en las elecciones de octubre pasado. Archivo Los Andes

Elecciones 2026: habrá dos cabinas de votación en cada mesa, al igual que en las elecciones de octubre pasado. Archivo Los Andes

En los seis departamentos el instrumento de votación será, una vez más, la Boleta Única Papel. Serán 1.512 mesas las habilitadas para estas elecciones, las cuales estarán distribuidas en 223 escuelas.

Para los ciudadanos con domicilio en los seis departamentos, el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años; y optativo desde los 16. No votar implica en principio una multa de 500 pesos.

La Junta Electoral provincial no prevé un escrutinio complejo, por lo cual los resultados se conocerán a las 21, o incluso antes de ese horario.

Por qué hay elecciones este domingo en Mendoza

La votación de concejales de este domingo tuvo como origen la decisión de los intendentes de separar las elecciones municipales de las generales provinciales del 26 de octubre de 2025.

En aquellos comicios se eligieron senadores y diputados provinciales, en consonancia con la categoría de diputados nacionales, ya que la Provincia decidió unificar la votación.

La decisión de desdoblar las elecciones municipales está prevista en la Ley Electoral provincial (8619). La norma establece el 22 de febrero como fecha para los comicios municipales, cuando se trata de elecciones de medio término.

Elecciones 2026 en seis departamentos. Archivo Los Andes

Elecciones 2026 en seis departamentos. Archivo Los Andes

También fija el primer domingo de diciembre para las PASO en el caso de adoptar un municipio esta opción, aunque esa instancia no existió, por la suspensión general de las primarias a nivel provincial y nacional.

Sí corre el otro requisito de la ley 8619, que es que los municipios tienen que cubrir todos los gastos de la logística electoral cuando desdoblan. El costo total será superior a los 3.000 millones de pesos.

La impresión de boletas, padrones, urnas y otros materiales cuesta unos $2.736 millones, a lo que hay que sumar unos $350 millones correspondientes al pago de autoridades de mesa.

Las alianzas para estas elecciones

De las elecciones nacionales y provinciales de octubre pasado se repetirán varias alianzas, aunque se registraron modificaciones en las dos principales fuerzas políticas.

Por un lado, el oficialismo provincial vuelve a presentarse como “La Libertad Avanza + Cambia Mendoza”, con la reincorporación del PRO, de la mano del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Por el otro, el peronismo se presenta dividido en varias comunas. El sector de los intendentes y La Cámpora llevan cada uno su lista en Luján, Rivadavia y San Rafael.

La división de San Rafael es emblemática, porque se trata del departamento conducido por el hermano de presidente partidario (Omar Félix) y en el cual el propio Emir Félix se presenta como candidato a convencional.

No hubo división peronista, en cambio, en Maipú, Santa Rosa y La Paz, los otros tres distritos con intendentes del PJ.

Las otras dos alianzas surgidas el año pasado que se presentan en los municipios son: Frente Verde (Partido Verde y Libres del Sur) y Frente Libertario Demócrata (PD y Partido Libertario).

Asimismo, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (FIT-U) participará en cuatro departamentos: Maipú, Luján, Rivadavia y San Rafael.

Dudas y desafíos de las elecciones

El nivel de participación frente a unas elecciones que muchos desconocen han sido la duda permanente de los dirigentes políticos. El propio gobernador Alfredo Cornejo lo viene manifestando.

"Ojalá que la gente vaya a votar. Yo creo que los intendentes perdieron una gran oportunidad de hacer las elecciones en octubre todas juntas, así que esperemos que la gente vaya a votar. Es un derecho, más que una obligación porque las multas son muy bajas, y es bueno que lo ejerzan", comentó el mandatario provincial este jueves.

La campaña electoral pasó casi desapercibida y se terminó de pinchar para el oficialismo provincial cuando el presidente Javier Milei tuvo que suspender la visita que iba a hacer a Mendoza esta semana por un viaje a los Estados Unidos.

En este contexto, Cornejo, el Pro y los libertarios locales aspiran a lograr una cómoda victoria en Luján, único departamento con conducción oficialista.

No funcionará de todos modos en Luján el búnker de CM y LLA: los dirigentes de la alianza decidieron concentrarse en una sala del complejo Arena de Maipú. Este departamento y San Rafael representan las grandes aspiraciones del oficialismo, debido a que están conducidos por el PJ.

Elecciones 2026: la participaci&oacute;n de los vecinos es una de las grandes inc&oacute;gnitas. Archivo Los Andes

Elecciones 2026: la participación de los vecinos es una de las grandes incógnitas. Archivo Los Andes

Algunas encuestas han marcado que en ambos departamentos podría tener un buen desempeño CM-LLA. El otro distrito en el que un sondeo levantó las expectativas es Rivadavia, cuyo conductor es el exradical Ricardo Mansur. En todos ganó con comodidad la alianza Cornejo-Milei en octubre pasado.

En este sentido, según los analistas, una de las claves de la elección será la performance de los distintos sellos en disputa, porque en la boleta no aparecerán como candidatos Cornejo, Milei ni los intendentes; ni se disputarán categorías ejecutivas.

Para el peronismo, por su lado, la victoria parece asegurada en dos comunas: Santa Rosa y La Paz. Las dos están conducidas por intendentes del PJ: Flor Destéfanis y Fernando Ubieta.

Pero los jefes comunales siempre son difíciles de vencer, por lo cual este domingo también puede haber una disputa voto a voto en las comunas que manejan Omar Félix (San Rafael) y Matías Stevanato (Maipú).

Elecciones en Maipú

Padrón electoral: 161.260 ciudadanos habilitados para votar.

Candidatos a concejales (cabezas de lista):

  • Frente de Izquierda Unidad: Nicolás Cortez
  • Proyecto Maipú Nuevo Rumbo: Pablo Rey
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: María Ángeles De Blasis
  • Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira
  • Frente Verde: Charly Quiroz
  • Maipú Crece: Emi Sallei

Elecciones en Luján de Cuyo

Padrón electoral: 122.153 votantes

Candidatos a concejales:

  • Protectora Fuerza Política: Luciana Arenas
  • Frente de Izquierda Unidad: Franco Ricco
  • Frente Patria: Paloma Scalco
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mónica Maroto
  • Frente Libertario Demócrata: “Lolo” González
  • Frente Verde: Emir Laurel
  • Frente Justicialista Luján de Cuyo: Germán Kemmling

Elecciones en Rivadavia

Padrón electoral: 46.685 votantes

Candidatos a concejales:

  • Frente de Izquierda Unidad: Estefanía Torralba
  • Frente Patria: César Estavilla
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Magalí Cozzari
  • Frente Libertario Demócrata: Mariam Moreno
  • Partido Sembrar: Rodrigo Godoy
  • Frente Verde: “Mimi” Di Pietro
  • Fuerza Justicialista Rivadavia: Pamela Ochoa

Elecciones en Santa Rosa

Padrón electoral: 15.285 votantes

Candidatos a concejales:

  • Ahora santarrocinos: Débora Quiroga
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leandro Barrera
  • Frente Libertario Demócrata: Nora San Sebastián
  • Frente Verde: Richard Cobo
  • Santa Rosa Gana: Magdalena Ascurra

Elecciones en La Paz

Padrón electoral: 9.631 votantes

Candidatos a concejales:

  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nelson Poroyan
  • Partido de los Jubilados: Mario Ochoa
  • Frente Libertario Demócrata: Lili Rosas
  • Frente Verde: Melisa Del Castillo
  • Elegí Gestión La Paz: Beto Roza

Elecciones en San Rafael

Padrón electoral: 158.994 votantes

Candidatos a concejales:

  • Frente de Izquierda Unidad: Cecilia Olivera
  • San Rafael Futuro: Marcos Martínez
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Juan Pablo Vignoni
  • Frente Libertario Demócrata: Evelina Martos
  • Frente Verde: Fabiola Carrión
  • San Rafael en Marcha: Francisco Perdigues

Candidatos a convencionales municipales

  • San Rafael Futuro: Nadir Yasuff
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nicolas De Pedro
  • Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi
  • Frente Verde: Ángel Gargiulo
  • San Rafael en Marcha: Emir Félix

