El escándalo de Jeffrey Epstein llegó a la Argentina: el proyecto que tenía en Buenos Aires. 

Una trama que combina vigilancia masiva y acuerdos con empresas ligadas a la industria de defensa israelí reveló la participación del financista Jeffrey Epstein en un proyecto de seguridad urbana que incluyó a la Ciudad de Buenos Aires en 2014 .

Los archivos desclasificados detallan inversiones, reportes técnicos e i ntercambios confidenciales relacionados con el desarrollo de sistemas capaces de monitorear movimientos incluso dentro de edificios mediante teléfonos inteligentes.

La investigación periodística expuso que el empresario fue uno de los principales inversores de Reporty Homeland Security, una firma que promovía el concepto de “ciudades seguras” mediante aplicaciones móviles diseñadas para transformar dispositivos personales en sensores de monitoreo permanente.

La información se difundió en un programa de Radio Rivadavia , donde la periodista Camila Dolabjian describió el contenido de documentos internos y planes de negocios vinculados al financista.

Según el informe, la empresa fue fundada por exfuncionarios y exagentes de las Fuerzas de Defensa de Israel y mantenía vínculos con sectores del poder político de ese país. Entre los nombres mencionados en la documentación aparece el ex primer ministro Ehud Barak, quien integró la conducción de la compañía.

Aunque la herramienta se presentaba como un sistema para reportar emergencias y asistir a ciudadanos, documentos técnicos enviados al inversor reconocían el potencial del sistema para realizar vigilancia masiva y elaborar mapas de interiores con precisión inferior a un metro.

Los archivos también describían la capacidad de la aplicación para registrar posiciones aun sin uso activo por parte del usuario y para recopilar datos de desplazamiento en espacios cerrados durante las 24 horas. La empresa consideraba esa información como un recurso valioso para su comercialización con redes sociales y agencias de publicidad.

En los intercambios internos se advertía además sobre posibles conflictos legales vinculados a la privacidad y se planteaba la necesidad de contar con asesoramiento jurídico especializado en los países donde se implementara el sistema.

El interés por la Argentina

En ese contexto surgió la referencia a la Argentina. Un reporte confidencial enviado a Epstein mencionaba la instalación de cámaras, sistemas de observación e inteligencia en Buenos Aires como parte de un proyecto de seguridad urbana desarrollado por la compañía Mer Group. El documento señalaba que la empresa avanzaba con la implementación de tecnología destinada al monitoreo y control en la ciudad.

Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Un video institucional difundido en 2017 por la firma describía el denominado “Proyecto Buenos Aires Ciudad Segura”, que incluía la instalación de cámaras de alta definición para patrullaje virtual, centros de comando y control, unidades móviles con reconocimiento automático de patentes y una extensa red de fibra óptica.

La pieza audiovisual destacaba que la iniciativa posicionaba a la ciudad entre las más avanzadas en sistemas de seguridad pública y mostraba imágenes de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El informe periodístico indicó que en 2014 la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, tenía a su cargo el despliegue de estas tecnologías en la capital. Las licitaciones correspondientes a ese período no se encuentran digitalizadas y los pedidos de acceso a la información registran demoras.

La documentación salió a la luz en parte gracias al trabajo de la periodista estadounidense Julie K. Brown, del diario Miami Herald, cuyas investigaciones impulsaron la reapertura de la causa judicial contra Epstein y permitieron acceder a expedientes previamente archivados. Los materiales exponen el diseño de sistemas tecnológicos con capacidad de monitoreo masivo en una etapa en la que la regulación sobre reconocimiento facial, geolocalización y tratamiento de datos personales aún se encontraba en debate a nivel internacional.