Picante, Luis Ventura deslizó la posibilidad de que aparezcan más argentinos vinculados al caso Epstein

El caso de Jeffrey Epstein continúa generando gran repercusión a nivel mundial. En este caso, el periodista Luis Ventura , se refirió sobre esta situación y durante una entrevista dio una fuerte declaración sobre el posible surgimiento de nuevos nombres de argentinos en la causa.

Uno de los descubrimientos más polémicos, fue luego de que una nueva desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso una conexión financiera sostenida entre Jeffrey Epstein y el estilista argentino Roberto Giordano , además de confirmar la presencia del magnate en Uruguay en diciembre de 2016.

A raíz de esto, Luis Ventura, se refirió al tema en una entrevista radial, donde lanzó una contundente advertencia.

“Sin ninguna duda debe haber más argentinos involucrados en el caso Epstein”, sostuvo, al analizar el alcance internacional de la investigación y la magnitud del material que circula alrededor del expediente.

El locutor del programa comenzó a mencionar un estudio difundido por la agencia Reuters que utiliza herramientas de detección con un alto porcentaje de precisión para identificar imágenes alteradas. “En una causa donde hay tres millones de documentos, lo que está saliendo en redes es fácilmente falsificable”, señaló, remarcando el peligro de construir acusaciones a partir de material digital no verificado debido al uso de inteligencia artificial.

En ese marco, remarcó que el volumen de información y la exposición pública generan múltiples especulaciones, por lo que insistió en la importancia de distinguir entre datos confirmados y contenidos que se viralizan sin respaldo, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La relación de Luis Ventura del caso con los Simpson

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Ventura vinculó la causa con la serie animada Los Simpson, que es transmitida los fines de semana por la pantalla de Telefe y recauda grandes niveles de audiencia.

"SIN NINGUNA DUDA DEBE HABER MÁS ARGENTINOS INVOLUCRADOS EN EL CASO EPSTEIN" @LuisVenturaSoy en La mañana de la 990 con Alfredo Casado.

“En Los Simpson encontrás un montón de vestigios del caso Epstein”, comentó Ventura. El periodista aseguró que no se trata de una serie para niños y recomendó a sus colegas "escarbar" en los episodios para encontrar similitudes o referencias a la causa.

Sobre esto concluyó que “El guionista tiene mucha información”.