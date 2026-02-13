Fuerte repudio a los comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella contra un bailarín del Colón

Una gran polémica se desató a partir de comentarios homofóbicos realizados en el ciclo radial que conduce Beto Casella en Rock & Pop. Durante la emisión del programa Nadie nos detiene, el conductor y su equipo reaccionaron a un video publicado por Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón, quien fue objeto de burlas discriminatorias al aire.

Tomás Yankelevich demandó a la empresa de barcazas por la muerte de su hija en Miami

En las imágenes , el joven mostraba su rutina como bailarín de danza clásica: “Lo primero que hago es subir al camarín a cambiarme. Y bajo a la sala a calentar un poco antes de la clase de la mañana. Aprovecho para ablandar un poco las media puntas, que si son nuevas están duritas, y hacemos la clase matutina", explica en el video compartido en sus redes sociales.

El contenido buscaba visibilizar la disciplina y el trabajo detrás del ballet profesional. Sin embargo, en el programa el clip fue utilizado como disparador de chistes que generaron fuerte repudio. Al inicio de las imágenes se incorporó la frase “tratamiento para homosexuales”, lo que provocó risas en el estudio.

En el comienzo de las imágenes, se insertó la frase “tratamiento para homosexuales” , lo que generó risas entre los panelistas y, en particular, en Joe Fernández, uno de los integrantes del programa, quien, aprovechando el contexto, lanzó en tono burlón: “Put... relajado” y más adelante murmuró, de forma sarcástica y acercándose al micrófono: “Y la cola”.

El fragmento fue viralizado en redes sociales e incluso el propio Valentín Fresno se refirió a la situación. A través de su cuenta oficial de Instagram el bailarín compartió el fragmento del programa y expresó su indignación : “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios. Estoy sin palabras”, escribió.

En su descargo, lamentó de que los medios de comunicación avalen este tipo de cometarios donde se deja de lado la disciplina para centrarse en comentarios sobre la sexualidad del artista. En su escrito además aclaró que los comentarios no lo dañaban personalmente, advirtió sobre el impacto que pueden tener en niños y jóvenes que sueñan con dedicarse al ballet. “No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”,concluyó.

La reacción de Julio Bocca

Por su parte, el Ballet Estable del Teatro Colón publicó en su cuenta oficial de Instagram un video realizado por su director, Julio Bocca, expresó su apoyo a Valentín y manifestó su rechazo a los comentarios discriminatorios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ballet Estable del Teatro Colón (@balletteatrocolon)

En el clip Julio Bocca se dirigió directamente a Valentín y lo felicitó por su contestación a dichos comentarios: “Hola, Valentín. Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”.

El director del Ballet Estable hizo hincapié en la importancia de pensar en las nuevas generaciones: “Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”.

Ambos posteos se llenaron de mensajes de apoyo de seguidores e incluso periodistas que acompañaban al bailarín y repudiaban lo sucedido durante el programa radial.