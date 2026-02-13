13 de febrero de 2026 - 11:39

Tomás Yankelevich demandó a la empresa de barcazas por la muerte de su hija en Miami

Junto a dos familias más, padres presentaron una acción judicial por “muerte por negligencia” contra la compañía Waterfront Construction.

Demanda por "muerte por negligencia" a la empresa

De acuerdo con información publicada por The Miami Herald, el 29 de diciembre los padres presentaron una acción judicial por “muerte por negligencia” contra la compañía Waterfront Construction, en relación al choque registrado el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne.

En la presentación judicial también se sumaron los padres de las otras dos víctimas fatales: Erin Ko, de 13 años, y Arielle “Ari” Buchman, de 10. En el escrito, las familias sostienen que la embarcación de mayor porte no redujo la velocidad ni modificó su rumbo pese a que la colisión era inminente y existían advertencias de terceros que presenciaban la escena.

Además, acusan a la empresa de no contar con protocolos de seguridad adecuados ni con personal debidamente capacitado para actuar ante una situación de riesgo, y remarcan que tras el impacto no se brindó asistencia inmediata a las víctimas.

El documento judicial señala que los padres “han sufrido y continúan sufriendo daños, incluyendo dolor y sufrimiento mental y la pérdida de la compañía de la menor”.

Qué se sabe del accidente en la Bahía de Biscayne

El hecho ocurrió en la Bahía de Biscayne y derivó en una investigación por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos para determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el choque entre la barcaza y el velero.

En un primer momento, trascendió que el capitán de la embarcación no contaba con licencia para operar ese tipo de nave. Sin embargo, cuando las embarcaciones tienen menos de 26 pies no es obligatorio que el conductor posea licencia específica.

La barcaza no transportaba residuos, sino materiales de construcción y una grúa. Este último elemento podría haber afectado la visibilidad del operador, ya que se encontraba en la parte delantera de la embarcación, una hipótesis que analizan los investigadores.

Por otra parte, surgieron testimonios de personas que presenciaron el hecho. Dos trabajadores que se encontraban en la zona aseguraron no haber escuchado bocinas ni señales de alerta previas al impacto. Otros testigos afirmaron que uno de los tripulantes habría advertido al operador del remolcador sobre la presencia del velero, aunque no se habría logrado desacelerar ni realizar una maniobra evasiva a tiempo.

