Beto Casella confesó los secretos de su relación con Edith Herminda y aseguró que estaba "enamorada"

Beto Casella habló sobre los rumores de un supuesto romance con Edith Hermida durante su visita a Intrusos, donde asistió para promocionar su próximo debut en América TV. Consultado de manera directa por el vínculo con su histórica compañera en Bendita TV, el conductor respondió sin rodeos y con una definición que no pasó inadvertida.

La revelación de Beto Casella Casella afirmó que Hermida “está perdidamente enamorada de mí” y explicó que se trata de una situación conocida dentro del propio grupo de trabajo. “No quiero sonar jactancioso ni agrandado, pero lo hemos charlado hasta en grupo. Ella se pone sus escudos”, señaló, al describir una dinámica marcada por la complicidad y un juego permanente entre ambos. Según relató, el vínculo siempre estuvo atravesado por códigos compartidos y una confianza construida a lo largo de los años.

image En ese contexto, el conductor recordó un mensaje reciente de la periodista que, según su mirada, tuvo una carga emocional intensa. Incluso comparó ese intercambio con una escena de Los Puentes de Madison, referencia que utilizó para graficar el costado dramático y afectivo que, en determinados momentos, rodeó la relación. Sin embargo, fue tajante al descartar un romance formal: “¿Si estuve enamorado? No. Pero sí hubo mucha empatía, mucha afinidad y contacto físico”. Casella aclaró que nunca existió una relación sentimental, aunque reconoció una química evidente y gestos afectuosos que formaban parte de la dinámica cotidiana, como besos en tono de broma.

Los episodios en su carrera televisiva Durante la charla, también hizo referencia a otros episodios de su trayectoria televisiva y a los rumores que suelen circular en el medio, incluido su vínculo con Marcela Tauro. Además, recordó que desde 2014 mantiene una relación estable con Carolina Wyler, dato que utilizó para contextualizar su vida personal fuera de la pantalla. En relación con el clima laboral en Bendita TV, describió un ambiente de camaradería, humor y confianza, donde el contacto físico era parte de un código aceptado por todo el equipo.

Su nueva etapa en América TV En paralelo, el conductor se prepara para una nueva etapa en América TV. El ciclo se llamará BTV, Buena Televisión, y marcará su desembarco en la señal de Palermo con un formato pensado para el horario nocturno. El programa debutará el miércoles 18 de febrero a las 22 y se emitirá de lunes a viernes. Según informaron América TV y la productora Mandarina Contenidos, la propuesta combinará actualidad, humor y análisis mediático, con fuerte anclaje en lo digital.