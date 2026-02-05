Beto Casella confesó los secretos de su relación con Edith Herminda y aseguró que estaba "enamorada"

Beto Casella habló sobre los rumores de un supuesto romance con Edith Hermida durante su visita a Intrusos, donde asistió para promocionar su próximo debut en América TV. Consultado de manera directa por el vínculo con su histórica compañera en Bendita TV, el conductor respondió sin rodeos y con una definición que no pasó inadvertida.
Casella afirmó que Hermida “está perdidamente enamorada de mí” y explicó que se trata de una situación conocida dentro del propio grupo de trabajo. “No quiero sonar jactancioso ni agrandado, pero lo hemos charlado hasta en grupo. Ella se pone sus escudos”, señaló, al describir una dinámica marcada por la complicidad y un juego permanente entre ambos. Según relató, el vínculo siempre estuvo atravesado por códigos compartidos y una confianza construida a lo largo de los años.
En ese contexto, el conductor recordó un mensaje reciente de la periodista que, según su mirada, tuvo una carga emocional intensa. Incluso comparó ese intercambio con una escena de Los Puentes de Madison, referencia que utilizó para graficar el costado dramático y afectivo que, en determinados momentos, rodeó la relación. Sin embargo, fue tajante al descartar un romance formal: “¿Si estuve enamorado? No. Pero sí hubo mucha empatía, mucha afinidad y contacto físico”. Casella aclaró que nunca existió una relación sentimental, aunque reconoció una química evidente y gestos afectuosos que formaban parte de la dinámica cotidiana, como besos en tono de broma.
Los episodios en su carrera televisiva
Durante la charla, también hizo referencia a otros episodios de su trayectoria televisiva y a los rumores que suelen circular en el medio, incluido su vínculo con Marcela Tauro. Además, recordó que desde 2014 mantiene una relación estable con Carolina Wyler, dato que utilizó para contextualizar su vida personal fuera de la pantalla. En relación con el clima laboral en Bendita TV, describió un ambiente de camaradería, humor y confianza, donde el contacto físico era parte de un código aceptado por todo el equipo.
Su nueva etapa en América TV
En paralelo, el conductor se prepara para una nueva etapa en América TV. El ciclo se llamará BTV, Buena Televisión, y marcará su desembarco en la señal de Palermo con un formato pensado para el horario nocturno. El programa debutará el miércoles 18 de febrero a las 22 y se emitirá de lunes a viernes. Según informaron América TV y la productora Mandarina Contenidos, la propuesta combinará actualidad, humor y análisis mediático, con fuerte anclaje en lo digital.
La presentación oficial se realizó a través de un sketch difundido en redes sociales, donde Casella y su equipo protagonizaron una falsa reunión creativa que derivó, de manera humorística, en la elección del nombre BTV. El guiño a Bendita TV quedó explícito como parte de una estrategia para conservar la identidad del ciclo, aunque adaptada a una nueva pantalla.
Cómo será el nuevo equipo
El programa contará con un panel amplio y diverso integrado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Enzo Aguilar, además de la incorporación de Pachu Peña como una de las figuras destacadas. El staff se completa con Mariano Fleks como locutor y la participación diaria de Franco Casella, reforzando la dinámica coral del formato, que recorrerá a diario lo viral, lo insólito y lo bizarro de la agenda mediática.