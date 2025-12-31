El polémico descargo del hijo de Beto Casella tras la denuncia por acoso laboral: "Jamás maltraté a nadie"

El hijo del histórico conductor Beto Casella salió públicamente a dar su versión luego de ser denunciado por presunto acoso laboral por una productora, y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.

El descargo lo hizo a través de una serie de audios, difundidos en el programa “Mitre Live”. Allí, Franco explicó que la denuncia principal apunta contra la productora del stream por sueldos adeudados y que, dentro de ese escrito, se encontró con la acusación de Valentina Kurchan, trabajadora de Canal Nueve .

“Quiero decirte que la demanda principal es contra la productora del stream que nos debe varios sueldos y luego me encuentro dentro de ese escrito con la denuncia que dice que yo acosé y maltraté a Valentina. Eso es completamente falso”, comenzó diciendo en su justificación.

“Yo jamás en la vida acosé ni maltrate a nadie, menos a una mujer" , aclaró.

En su relato, Franco sostuvo que existió una discusión puntual vinculada a la dinámica del programa . Dijo que, ante una postura que consideró autoritaria por parte de la denunciante, planteó que los tramas debían debatirse entre todos los integrantes.

Embed - El hijo de Beto Casella habló tras la denuncia por acoso laboral: “En mi vida acosé ni maltraté”

“Ella en un momento dijo de manera autoritaria ‘esto se hace así’ y yo le dije que los temas se debatían entre todos los integrantes e, incluso, yo la última vez le dije si podíamos irnos a dormir tranquilos y que esté todo bien y ella pone sus brazos atrás y ahí le pregunto si me iba a pegar”, detalló.

“Yo preferí mantener distancia a partir de ahí pero con respeto y siempre saludaba a todos. A mi me da impotencia que ella fue la violenta y ella me denuncia a mí. Jamás maltrate a nadie”, agregó Casella que luego siguió con su respuesta a la denuncia de Kurchan.

Franco también mencionó que, tras el conflicto, recibió mensajes agresivos de personas cercanas a Kurchan y admitió haber respondido mal en un momento de enojo, aunque aclaró que lo hizo porque interpretó esos mensajes como una amenaza. Según dijo, ese punto no figura en la denuncia.