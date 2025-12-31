El polémico descargo del hijo de Beto Casella tras la denuncia por acoso laboral: "Jamás maltraté a nadie"

El hijo del histórico conductor Beto Casella salió públicamente a dar su versión luego de ser denunciado por presunto acoso laboral por una productora, y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.
Franco Casella rompió el silencio tras ser acusado por una trabajadora de Canal Nueve, en un escrito donde también reclama el pago de trabajos pasados. Todo ocurre tras la partida de Beto Casella del canal.
El descargo lo hizo a través de una serie de audios, difundidos en el programa “Mitre Live”. Allí, Franco explicó que la denuncia principal apunta contra la productora del stream por sueldos adeudados y que, dentro de ese escrito, se encontró con la acusación de Valentina Kurchan, trabajadora de Canal Nueve.
“Quiero decirte que la demanda principal es contra la productora del stream que nos debe varios sueldos y luego me encuentro dentro de ese escrito con la denuncia que dice que yo acosé y maltraté a Valentina. Eso es completamente falso”, comenzó diciendo en su justificación.
“Yo jamás en la vida acosé ni maltrate a nadie, menos a una mujer", aclaró.
En su relato, Franco sostuvo que existió una discusión puntual vinculada a la dinámica del programa. Dijo que, ante una postura que consideró autoritaria por parte de la denunciante, planteó que los tramas debían debatirse entre todos los integrantes.
“Ella en un momento dijo de manera autoritaria ‘esto se hace así’ y yo le dije que los temas se debatían entre todos los integrantes e, incluso, yo la última vez le dije si podíamos irnos a dormir tranquilos y que esté todo bien y ella pone sus brazos atrás y ahí le pregunto si me iba a pegar”, detalló.
“Yo preferí mantener distancia a partir de ahí pero con respeto y siempre saludaba a todos. A mi me da impotencia que ella fue la violenta y ella me denuncia a mí. Jamás maltrate a nadie”, agregó Casella que luego siguió con su respuesta a la denuncia de Kurchan.
Franco también mencionó que, tras el conflicto, recibió mensajes agresivos de personas cercanas a Kurchan y admitió haber respondido mal en un momento de enojo, aunque aclaró que lo hizo porque interpretó esos mensajes como una amenaza. Según dijo, ese punto no figura en la denuncia.