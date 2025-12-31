31 de diciembre de 2025 - 21:55

El polémico descargo del hijo de Beto Casella tras la denuncia por acoso laboral: "Jamás maltraté a nadie"

Franco Casella rompió el silencio tras ser acusado por una trabajadora de Canal Nueve, en un escrito donde también reclama el pago de trabajos pasados. Todo ocurre tras la partida de Beto Casella del canal.

Franco y Beto Casella.

Franco y Beto Casella.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El hijo del histórico conductor Beto Casella salió públicamente a dar su versión luego de ser denunciado por presunto acoso laboral por una productora, y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.

Leé además

denunciaron a franco casella, hijo de beto casella, por acoso laboral y se conocieron detalles del testimonio

Denunciaron a Franco Casella, hijo de Beto Casella, por acoso laboral y se conocieron detalles del testimonio

Por Redacción Espectáculos
beto casella revelo secretos ineditos de su salida de bendita y genero una enorme polemica

Beto Casella reveló secretos inéditos de su salida de Bendita y generó una enorme polémica

Por Redacción Espectáculos

“Quiero decirte que la demanda principal es contra la productora del stream que nos debe varios sueldos y luego me encuentro dentro de ese escrito con la denuncia que dice que yo acosé y maltraté a Valentina. Eso es completamente falso”, comenzó diciendo en su justificación.

“Yo jamás en la vida acosé ni maltrate a nadie, menos a una mujer", aclaró.

Reveló cuál fue la discusión

En su relato, Franco sostuvo que existió una discusión puntual vinculada a la dinámica del programa. Dijo que, ante una postura que consideró autoritaria por parte de la denunciante, planteó que los tramas debían debatirse entre todos los integrantes.

Embed - El hijo de Beto Casella habló tras la denuncia por acoso laboral: “En mi vida acosé ni maltraté”

“Ella en un momento dijo de manera autoritaria ‘esto se hace así’ y yo le dije que los temas se debatían entre todos los integrantes e, incluso, yo la última vez le dije si podíamos irnos a dormir tranquilos y que esté todo bien y ella pone sus brazos atrás y ahí le pregunto si me iba a pegar”, detalló.

“Yo preferí mantener distancia a partir de ahí pero con respeto y siempre saludaba a todos. A mi me da impotencia que ella fue la violenta y ella me denuncia a mí. Jamás maltrate a nadie”, agregó Casella que luego siguió con su respuesta a la denuncia de Kurchan.

Franco también mencionó que, tras el conflicto, recibió mensajes agresivos de personas cercanas a Kurchan y admitió haber respondido mal en un momento de enojo, aunque aclaró que lo hizo porque interpretó esos mensajes como una amenaza. Según dijo, ese punto no figura en la denuncia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

spotify 2025: estas fueron las 10 canciones mas escuchadas en argentina

Spotify 2025: estas fueron las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Por Redacción Espectáculos
Daniela Christiansson y Maxi López 

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Por Redacción Espectáculos
La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano

La transformación de una ex Gran Hermano: del éxito en el streaming al cambio espiritual que marcó su vida

Por Redacción Espectáculos
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Tini Stoessel sorprendió en redes al hacer público un video íntimo junto a Rodrigo De Paul

Por Redacción Espectáculos