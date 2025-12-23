Beto Casella reveló secretos inéditos de su salida de Bendita y generó una enorme polémica

La salida del reconocido conductor marca el final de uno de los ciclos televisivos más extensos y famosos de la Argentina.

Después de más de dos décadas al frente de Bendita, Beto Casella atraviesa una etapa de cambios que marca el cierre de uno de los ciclos más extensos de la televisión argentina. El conductor confirmó su salida de Canal 9 y avanza con su llegada a la pantalla de América, una decisión que estuvo acompañada por negociaciones y conversaciones.

beto casella El día viernes Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años de trabajo. Los detalles revelados por Beto Casella Durante una entrevista en A la tarde, Casella brindó detalles del detrás de escena de su desvinculación del Nueve y explicó que comprendía haber sido retirado del institucional del canal tras 19 años de permanencia. Reconoció que su desembarco en América hacía incompatible su presencia en piezas institucionales de dos señales al mismo tiempo, por lo que consideró natural el recorte de su imagen en la señal que deja.

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la decisión de Edith Hermida de no sumarse al nuevo proyecto. El conductor aclaró que no existe un conflicto personal con su excompañera y rechazó versiones que hablaban de un distanciamiento. Sostuvo que en ocasiones suele exagerar situaciones para alimentar el juego televisivo, pero que en este caso optó por aclarar la información para evitar interpretaciones que pudieran perjudicar a terceros.

Las propuestas de distintas señales televisivas Casella explicó que, una vez tomada la decisión de dejar Canal 9, recibió propuestas de distintas señales, pero que la oferta de América fue la que más lo convenció por sus condiciones y por el trato recibido. Señaló que comunicó la situación a su equipo y dejó abierta la posibilidad de que cada integrante evaluara de manera personal si deseaba acompañarlo, sin ejercer presiones ni pedidos directos.

Operaron otra vez a Beto Casella Operaron otra vez a Beto Casella En relación con el armado del nuevo ciclo, el conductor reconoció que todavía hay nombres que no terminaron de definir su futuro. Entre ellos mencionó a Horacio Pagani, quien aún analiza su continuidad por cuestiones de salud y compromisos laborales previos. Casella subrayó que varias decisiones dependen también de la disponibilidad de cada panelista y de la aprobación final del canal.