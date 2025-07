Bendita se quedó sin integrantes: la particular decisión de Beto Casella

Qué pasará con el ciclo

La situación no mejoró tras el faltazo de Casella. “Hoy habrá informes solamente. El quilombo fue a la tarde. Es por el tema de las cocheras. A Beto no le gusta y no lo solucionaron”, afirmó. Según esa misma versión, incluso durante la noche las cocheras permanecen vacías a pesar de estar “reservadas o cedidas”. La incertidumbre persiste y desde la producción no confirmaron si el conflicto tendrá una resolución inmediata: “Vemos mañana”, concluyeron.