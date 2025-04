La dura advertencia de Beto Casella contra Viviana Canosa por la adopción del hijo de Lizy Tagliani

Con un tono sereno, Casella respondió con ironía y cierta distancia. "Lo que ella dice de mí son pavadas . No me molesta", expresó al dejar en claro que considera menores las críticas dirigidas hacia él, en comparación con otras acusaciones más graves que Canosa lanzó contra figuras como Lizy Tagliani .

Luego, lanzó una reflexión directa: " La invitaría a que disfrute un poco más esto que la vida nos dio, que es ganarnos la vida haciendo televisión. A ella se le nota que no disfruta nada". Sin embargo, advirtió que la situación podría complicarse para la conductora: “ Están haciendo cola para demandarla ”.

En este contexto, el conductor de Bendita no descartó sumarse a quienes evalúan iniciar acciones legales contra Canosa . “Tal vez lo haga para acompañar a quienes ella agredió con cosas mucho peores. A mí solo me chicanea con boludeces ”, expresó.

Casella también apuntó contra la estructura de poder que, según él, permite que Canosa actúe impunemente. “ No se puede salir al aire a disparar barbaridades contra diez, quince o veinte personas y que eso queda impune, amparada por Adrián Suar, Pablo Codevila y otros muchachos de El Trece ”, lanzó, sin filtros.

Cuando le preguntaron por los motivos que podrían llevar a Canosa a lanzar acusaciones tan graves, Casella citó una frase elocuente: “No ataques a una persona desesperada, porque va a hacer todo el daño posible antes de morir”.

También fue tajante al descartar cualquier tipo de diálogo o reconciliación: "Con la gente oscura no tengo nada que hablar. Si me decís barbaridades, no hay retorno". Y agregó: "Tiene un par de asesores que la están llevando por mal camino. Cuando empiecen a llegar las cartas documento, se va a tener que retractar".

Sobre el final, Casella fue aún más contundente al referirse a las consecuencias que podrían derivarse de sus declaraciones. “Si a Lizy Tagliani se le frena el proceso de adopción por culpa de lo que dijo Canosa, va a tener que irse a vivir a Aruba o a un lugar donde nadie la conozca”, cerró.