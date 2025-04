Quién es Tim Ballard, el exagente que se reunió con Viviana Canosa, quiso meterse en el caso Loan y Bullrich lo rechazó

Es que Ballard fundó en 2013 "Operation Underground Railroad" (OUR) , una organización dedicada, según sus propias palabras, al rescate de niños víctimas de explotación sexual en América Latina y otras regiones del mundo.

Una de sus misiones más publicitadas se llevó a cabo en Colombia y sirvió de inspiración para la película "Sonido de libertad" (Sound of Freedom, 2023), donde se narra su supuesto rol en el rescate de más de cincuenta menores. Allí lo interpretó el actor Jim Caviezel (Jesús en "La pasión de Cristo"), devoto de las teorías de la conspiración de QAnon.

Tim Ballard, el estadounidense que inspiró "Sonido de libertad" y enfrenta denuncias por abusar de mujeres. En la película fue retratado por el actor Jim Caviezel. Tim Ballard, el estadounidense que inspiró "Sonido de libertad" y enfrenta denuncias por abusar de mujeres. En la película fue retratado por el actor Jim Caviezel.

El largometraje se convirtió en una causa célebre para figuras de la derecha estadounidense, desde el intelectual canadiense Jordan Peterson al comentarista político y locutor Ben Shapiro, pasando por Trump, quien, por ejemplo, presentó la polémica cinta en su club de golf del estado de Nueva Jersey.

La comunidad cristiana de Estados Unidos participó en su distribución, lo que permitió que "Sonido de libertad" superara en taquilla en su estreno a un tanque como “Indiana Jones y el dial del destino”.

Para “Sonido de libertad”, distribuida por Angel Studios, se utilizó el método Pay it forward, una estrategia de venta en el que compañías parroquiales e iglesias pagan por una serie de entradas y las entregan para que otras personas puedan ver el filme de manera gratuita (o se venda la función completa, pero la sala termine con asientos vacíos).

Existen opiniones divididas sobre esta película. Algunos usuarios y críticos que afirman que cuenta una historia real que se intenta sacar a la luz, mientras que otros alegan que se trata de una historia ficticia y exagerada.

Uno de los productores de "Sonido de libertad" fue el mexicano Eduardo Verástegui, actor y cantante devenido en político de la extrema derecha. Varias veces expuso su rechazo al matrimonio igualitario, su negación a los derechos de la identidad trans y hasta replicó el saludo nazi en la CPAC. En 2024, amagó con aspirar como candidato a la presidencia de su país, pero no consiguió el respaldo suficiente.

Las múltiples denuncias de abuso contra Tim Ballard

Este año, Tim Ballard visitó Argentina como parte de la ONG Aerial Recovery, participando en operativos contra el tráfico de personas en Mar del Plata, Florencio Varela y La Matanza, en conjunto con fuerzas federales y autoridades judiciales locales.

Su presencia fue celebrada en sectores conservadores. De hecho, Ballard ya fue orador en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Miami, donde coincidió con Javier Milei y abogó por políticas migratorias más restrictivas de Estados Unidos.

Sin embargo, ya afectada por las vinculaciones ideológicas, la imagen de Ballard comenzó a desmoronarse en 2023 cuando se conocieron múltiples denuncias en su contra por acoso y conducta sexual inapropiada. Fue obligado a renunciar a la dirección de OUR, su propia organización contra la trata, tras una investigación interna que reveló testimonios de varias mujeres que lo acusaban de acoso, manipulación y abuso en el marco de operaciones encubiertas.

Tim Ballard Tim Ballard en la CPAC

Ese mismo año, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la que Ballard pertenecía, se desligó públicamente de él por considerar que usó el nombre de uno de sus líderes en beneficio propio, calificando su conducta como "moralmente inaceptable".

Posteriormente, varias demandas civiles y penales se sumaron en su contra, incluyendo acusaciones de agresión sexual, acoso sistemático y manipulación espiritual. Algunas de las denunciantes señalaron que Ballard utilizaba tácticas como la "artimaña de pareja", es decir, hacer que mujeres se hicieran pasar por sus esposas en misiones encubiertas, como excusa para avanzar sobre ellas.

Tras el escándalo, sus libros fueron retirados de librerías afiliadas a la iglesia mormona, y el gobernador de Utah pidió una investigación criminal por los hechos denunciados.

Pese a las denuncias, Ballard sigue activo en los círculos políticos conservadores de Estados Unidos y mantiene una base de seguidores que lo defienden como un luchador contra el tráfico de personas.

Por qué Viviana Canosa mencionó a Tim Ballard y Patricia Bullrich rechazó al estadounidense

En medio de su relato televisivo contra figuras como Lizy Tagliani, la conductora Viviana Canosa cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por no recibir a Tim Ballard en su reciente estadía en Argentina. "¿Saben por qué me junté con él?", dijo Canosa. "Porque yo todavía quiero saber dónde está Loan. Porque tengo mucha información pero me faltan pruebas", lanzó.

En diálogo con diario La Nación, Ballard confirmó su intención de participar en la investigación por la desaparición del nene en Corrientes: "Estoy recopilando información, sé bastante, pero no puedo decirte más. Es un caso muy, muy complicado y donde hay un encubrimiento importante. Estamos investigando, pero no podemos decir nada más".

La investigación sobre la desaparición de Loan Peña ya lleva 13 días en curso. Tim Ballard quiso meterse en la investigación sobre la desaparición de Loan Peña y Patricia Bullrich lo rechazó

Sin embargo, Bullrich rechazó que el estadounidense se metiera en tan delicado caso.

Al ser consultada por NG Federal, la ministra de Seguridad fue contundente: "Tuvo una conducta terrible. El señor Tim Ballard tiene 23 causas por abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Yo trabajo para proteger a las víctimas de trata, y él se aprovechó de ellas. Quiso meterse acá y no lo dejamos”.

"Lo que dice de Loan es inverosímil", dijo tajante.

Además, la funcionaria señaló que Canosa tiene "información errónea" y que Ballard quiso reunirse con Milei, algo a lo que en el Gobierno se negaron rotundamente.