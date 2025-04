La peor noticia para Lizy Tagliani sobre la adopción de su hijo por el escándalo con Viviana Canosa

“Hasta que no se levante el secreto de sumario, no se puede tomar una resolución definitiva , por eso se retrasa el juicio de adopción”, explicó el periodista, que desde hace dos décadas acompaña causas vinculadas a la infancia.

El comunicador remarcó que no se trata de una decisión basada únicamente en dichos mediáticos, sino que los jueces deben esperar la evolución de la causa judicial. "Por la experiencia que tengo, el juez no se basa en dichos de la televisión. El juez debe esperar que se abra el expediente. Me parece tremendo porque he vivido casos de niños que han sido abandonados por su familia de origen y luego retirados de su adopción", detalló Polino, visiblemente preocupado por el futuro del pequeño Tati.