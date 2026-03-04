Escándalo con la vuelta de "La Peña de Morfi": no hay conductores y Lizy Tagliani rompió el silencio

El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe previsto para 2026 quedó envuelto en un clima de incertidumbre. A pocas semanas de su vuelta, el ciclo dominical aún no tiene conductores confirmados y las versiones sobre internas y negociaciones inconclusas se multiplicaron en las últimas horas.

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles sobre la situación en su programa “Mitre Live”. “Yo lo que dije acá la semana pasada es que de no mediar inconvenientes Soledad Pastorutti iba a conducir La Peña de Morfi pero aparecieron los problemas y según me dicen ella no lo va a hacer ”, afirmó. De esta manera, dejó en claro que la posibilidad de que la cantante asumiera la conducción quedó descartada.

Etchegoyen profundizó su información y planteó el escenario actual. “Si vos me preguntas quién va a conducir el programa yo no te lo puedo responder porque nadie firmó contrato debido a que hay una feroz interna. Yo acá no puedo decir quién lo va a conducir y todo esto pasa cuando hay una promoción de marzo nombrando al programa pero sin conductores ¿va a hacer una Peña en silencio?”.

El comunicador agregó otro dato sobre la caída de la cantante. “A mí me dicen que Soledad está descartada porque no se pusieron de acuerdo en lo económico. Ella pidió un dineral y cada uno es libre de pedir lo que quiere y ayer hablé con Diego Leuco acá en este programa y con Lizy no pasa nada tampoco por ahora”. La referencia apuntó directamente a Diego Leuco y Lizy Tagliani , quienes condujeron el ciclo en la última temporada.

“Al caerse Soledad Pastorutti, uno obviamente tiene que decir que los que seguirían son Diego y Lizy pero solo porque fueron los últimos conductores del programa. De esto se trata, a mi modo de ver una desorganización total”, sostuvo Etchegoyen.

También mencionó una reunión entre Federico Levrino, Gustavo Yankelevich, Carlos, representante de Soledad, e Iván, uno de los gerentes de la productora Corner, y aseguró que la información proviene de los entornos involucrados. “Y esto se suma a que hay músicos que fueron llamados para los primeros programas de La Peña de morfi y a esos artistas les dijeron que lo iba a conducir Soledad. Es todo muy claro”, concluyó.

Qué dijo Lizy Tagliani sobre La Peña de Morfi

En paralelo, Lizy Tagliani enfrentó las versiones sobre su continuidad en un móvil con Intrusos, por América TV. “No, honestamente nadie me llamó para decírmelo”, respondió entre risas cuando le preguntaron si seguía en el ciclo. “Así que supongo que si vuelve, lo hace con Diego”, agregó, y dejó en evidencia que no recibió confirmación oficial.

Consultada por la promoción del programa que ya circula en pantalla sin mostrar a los conductores, explicó: “No la vi. Capaz es porque vuelve La Peña y sale el logo y debe ser todos los años así, no tengo ni idea”. Sobre la posibilidad de que Pastorutti asumiera el rol, comentó: “Bueno, sería genial. No sé si podrá por los compromisos, pero sería bárbaro...”.

El ciclo, creado por Gerardo Rozin, atraviesa así una etapa de definiciones pendientes. Con la vuelta cada vez más cercana y sin contratos firmados, la incógnita sobre quién se pondrá al frente de la Peña continúa abierta.