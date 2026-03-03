La cruda adolescencia que vivió Nick de Gran Hermano: huérfano y sin educación

Hace una semana la casa de Gran Hermano abrió sus puertas y recibió a muchos y nuevos huéspedes en esta edición, donde algunos participantes bien pueden portar un rostro conocido. Y ese es el caso de Nicolás Sícaro , un joven músico e íntimo amigo del influencer Ian Lucas.

Es que si bien el flamante hermanito es desconocido por varios , lo cierto es que no solo tiene una comunidad en redes de más de 500 mil seguidores en instagram y casi 700 mil en Tik Tok sino que además es parte de los multitudinarios show del youtuber uruguayo Fede Vigevani.

Tal es así que en el último Estadio de Vélez lleno fue Nick , como lo apodan, el encargado de abrir el espectáculo con sus canciones . En ese contexto, llamó la atención de los fans cuando el participante del reality de Telefe se emocionó hasta las lágrimas en el escenario y contó que perdió a su mamá y a su papá.

“ Quiero mandar un beso muy fuerte al cielo que ahí están mis papás , que los amo con el corazón. Me encantaría que estén acá pero es imposible y mi hermano los está representando”, manifestó el 22 de diciembre pasado Sícaro. Y fue ese mensaje el que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Por ello , resultó interesante y atrapante la historia de vida de Nico cuando el viernes por la noche se puso a charlar con Yanina Zilly en la cocina y expuso en la señal que emite las 24 horas de la casa. “Estaba de novio hacía un año y medio y en el colegio las directoras me tenían bronca porque era bravo. Me agarraba a las piñas”, comenzó.

Y Nico siguió: “Me querían hacer repetir. Dejé el último año de secundario. Venía laburando y me fui a Mar del Plata a vivir con mi novia. Yo era de Pinamar. Mi vieja no quería y mi papá me dejó. No pedí plata. Arranqué a vivir solo con ella. Estuve 8 meses y me di cuenta que todo eso no era para mi. Vuelvo a Pinamar y con mi hermano nos vinimos a Buenos Aires, a Avellaneda, a la casa de mi abuela”.

Gran Hermano Nicolás Sicaro contó su historia de vida en Gran Hermano, web

“Mi abuela con mi mamá no se llevaban bien. Después mi abuela lo llama a mi papá porque lo necesitaba, estaba grande y tenía una operación. Le dijo a mi vieja que la llevaba a Pinamar o se iban para Buenos Aires. Mi vieja no quiso saber nada, hubo un quiebre y se separaron no legalmente. El se vino. Mi vieja se queda sola en Pinamar”, agregó.

En cuanto a su llegada a Avellaneda, Nick detalló: “Empecé a trabajar en microcentro y hacía muchas cosas desde las 7 de la mañana a la noche. Quise estudiar administración de empresas. Fuimos a Estados Unidos por trabajo de mi papá. Empezás a entender cosas que hacía. Una vez nos desalojaron de un departamento y decía que nos íbamos de vacaciones y era mentira”.