3 de marzo de 2026 - 09:02

La cruda adolescencia que vivió Nick de Gran Hermano: huérfano y sin educación

El mejor amigo de Ian Lucas dio detalles de su dura vida donde tuvo que rebuscársela y cuidar de su familia.

Nicolás Sicaro contó su historia de vida en Gran Hermano,

Nicolás Sicaro contó su historia de vida en Gran Hermano,

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Se conoció un nueva foto de Morena Rial desde la cárcel.

Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

Por Agustín Zamora
link de entradas para ricky martin: donde comprar y precios

Link de entradas para Ricky Martin: dónde comprar y precios

Por Rocío Sileci

Es que si bien el flamante hermanito es desconocido por varios, lo cierto es que no solo tiene una comunidad en redes de más de 500 mil seguidores en instagram y casi 700 mil en Tik Tok sino que además es parte de los multitudinarios show del youtuber uruguayo Fede Vigevani.

Embed - Él es Nicolás Sícaro, jugador de Gran Hermano Generación Dorada

Tal es así que en el último Estadio de Vélez lleno fue Nick, como lo apodan, el encargado de abrir el espectáculo con sus canciones. En ese contexto, llamó la atención de los fans cuando el participante del reality de Telefe se emocionó hasta las lágrimas en el escenario y contó que perdió a su mamá y a su papá.

Quiero mandar un beso muy fuerte al cielo que ahí están mis papás, que los amo con el corazón. Me encantaría que estén acá pero es imposible y mi hermano los está representando”, manifestó el 22 de diciembre pasado Sícaro. Y fue ese mensaje el que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Embed

Nick Sicaro contó su historia en Gran Hermano

Por ello, resultó interesante y atrapante la historia de vida de Nico cuando el viernes por la noche se puso a charlar con Yanina Zilly en la cocina y expuso en la señal que emite las 24 horas de la casa. “Estaba de novio hacía un año y medio y en el colegio las directoras me tenían bronca porque era bravo. Me agarraba a las piñas”, comenzó.

Y Nico siguió: “Me querían hacer repetir. Dejé el último año de secundario. Venía laburando y me fui a Mar del Plata a vivir con mi novia. Yo era de Pinamar. Mi vieja no quería y mi papá me dejó. No pedí plata. Arranqué a vivir solo con ella. Estuve 8 meses y me di cuenta que todo eso no era para mi. Vuelvo a Pinamar y con mi hermano nos vinimos a Buenos Aires, a Avellaneda, a la casa de mi abuela”.

Gran Hermano
Nicolás Sicaro contó su historia de vida en Gran Hermano,

Nicolás Sicaro contó su historia de vida en Gran Hermano,

“Mi abuela con mi mamá no se llevaban bien. Después mi abuela lo llama a mi papá porque lo necesitaba, estaba grande y tenía una operación. Le dijo a mi vieja que la llevaba a Pinamar o se iban para Buenos Aires. Mi vieja no quiso saber nada, hubo un quiebre y se separaron no legalmente. El se vino. Mi vieja se queda sola en Pinamar”, agregó.

En cuanto a su llegada a Avellaneda, Nick detalló: “Empecé a trabajar en microcentro y hacía muchas cosas desde las 7 de la mañana a la noche. Quise estudiar administración de empresas. Fuimos a Estados Unidos por trabajo de mi papá. Empezás a entender cosas que hacía. Una vez nos desalojaron de un departamento y decía que nos íbamos de vacaciones y era mentira”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gran Hermano despidió a su primer concursante, con buenos puntos de audicencia.

Cómo le fue en el rating a la primera gala de eliminación de Gran Hermano

Por Agustín Zamora
carlota bigliani, la ultima participante en ingresar a gran hermano en reemplazo de divina gloria

Carlota Bigliani, la última participante en ingresar a Gran Hermano en reemplazo de Divina Gloria

Por Redacción Espectáculos
Andrea del Boca y Yanina Zilli tienen una enemistad por viejos romances.

La interna amorosa que explica la enemistad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Este lunes se conocerá al primer eliminado de Gran Hermano.

La encuesta más confiable anticipó quién será el primer eliminado de Gran Hermano

Por Agustín Zamora