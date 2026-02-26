La hija de Andrea del Boca habló del ingreso de la actriz a Gran Hermano: "Es muy t..."

En medio de la fuerte polémica que desató el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada , su hija Anna Chiara decidió romper el silencio. La joven salió a defender públicamente a su madre y respondió a las duras críticas de Amalia Granata, sumando tensión a un debate que ya trascendió el reality y se instaló en la agenda mediática.

Durante la última emisión de Intrusos, Anna Chiara se animó a asegurar que piensa hablar sobre la decisión de su madre de entrar al reality de Telefe : “Estoy muy bien, pero por favor Intrusos no me odien porque yo los amo y voy a ir al piso”.

Sobre lo que piensa de las primeras horas de la actriz dentro de la casa, la joven dijo: “Yo la veo espléndida , me encanta verla y ahora estoy en el streaming”.

“La vamos a criticar porque ¿quién mejor que yo para criticar a mi madre?” , dijo sobre la postura que tomará para analizar cada momento de la actriz que ya contó su drama judicial durante su ingreso a la competencia.

La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

Sobre las imágenes virales de la artista hablando sola en su cuarto y llorando, Anna lanzó con humor: “Le habló a la almohada, es un delirio místico, me encanta”. Además, sobre las actitudes de la artista que fue cuestionada por Baby Etchecopar, Anna aseguró: “ Mi mamá es muy teatrera en casa, ella es la telenovela misma”.

Con respecto a las duras críticas que lanzó Amalia Granata en contra de Andrea, la hija de la actriz dijo: “Me encanta que hable Amalia, yo la conozco, que hable, está bien”.

“Yo le mandé un muy lindo saludo y le dije que se relajara porque le va a quedar lindo, es una linda mujer”, resaltó la reciente integrante del streaming del programa que mantiene a todos en vilo.

Cuando le consultaron si le afectan los comentarios negativos que lanzaron varios famosos por la llegada de su madre nuevamente a la televisión, Anna aseguró: “No me pasa nada, estoy súper bien y lo voy a hablar en el piso”.