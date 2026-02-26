26 de febrero de 2026 - 10:15

La hija de Andrea del Boca habló del ingreso de la actriz a Gran Hermano: "Es muy t..."

Anna Chiara rompió el silencio sobre la entrada de su mamá a la edición dorada del reality de Telefe.

Por Agustín Zamora

Durante la última emisión de Intrusos, Anna Chiara se animó a asegurar que piensa hablar sobre la decisión de su madre de entrar al reality de Telefe: “Estoy muy bien, pero por favor Intrusos no me odien porque yo los amo y voy a ir al piso”.

Sobre lo que piensa de las primeras horas de la actriz dentro de la casa, la joven dijo: “Yo la veo espléndida, me encanta verla y ahora estoy en el streaming”.

“La vamos a criticar porque ¿quién mejor que yo para criticar a mi madre?”, dijo sobre la postura que tomará para analizar cada momento de la actriz que ya contó su drama judicial durante su ingreso a la competencia.

Anna Chiara del Boca afirmó que su madre tiene un "delirio místico"

Sobre las imágenes virales de la artista hablando sola en su cuarto y llorando, Anna lanzó con humor: “Le habló a la almohada, es un delirio místico, me encanta”. Además, sobre las actitudes de la artista que fue cuestionada por Baby Etchecopar, Anna aseguró: “Mi mamá es muy teatrera en casa, ella es la telenovela misma”.

Con respecto a las duras críticas que lanzó Amalia Granata en contra de Andrea, la hija de la actriz dijo: “Me encanta que hable Amalia, yo la conozco, que hable, está bien”.

“Yo le mandé un muy lindo saludo y le dije que se relajara porque le va a quedar lindo, es una linda mujer”, resaltó la reciente integrante del streaming del programa que mantiene a todos en vilo.

Cuando le consultaron si le afectan los comentarios negativos que lanzaron varios famosos por la llegada de su madre nuevamente a la televisión, Anna aseguró: “No me pasa nada, estoy súper bien y lo voy a hablar en el piso”.

