El feroz comunicado que involucra a Solange Abraham tras su ingreso a Gran Hermano: "Es mala persona"

La pareja del exmarido de la concursante de Gran Hermano: Generación Dorada explotó en redes sociales y lanzó durísimas frases que sacudieron el escándalo familiar.

Solange Abraham quedó en el medio de una disputa en redes sociales, por parte del marido de su ex.

El ingreso de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo revolucionó el reality, sino también su historia personal. En las últimas horas, quien rompió el silencio fue Lautaro Marchesi, actual pareja y flamante esposo de Marcelo Da Corte, el exmarido de la participante, con quien tiene a su hija, Delfina.

A través de sus redes sociales, Lautaro publicó un explosivo descargo apuntando directamente contra Solange y el tratamiento mediático del tema: “Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué”, comenzó escribiendo, dejando en claro su enojo por la exposición que tomó el tema tras el ingreso de la modelo al programa.

Sin filtros, lanzó una frase durísima: "Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar".

“Es mala persona. Y todo esto lo hace por maldad”, agregó, sin filtro. Y cerró con un mensaje tajante que volvió a poner en el centro la interna familiar: “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”.

El posteo no tardó en viralizarse, especialmente entre los seguidores del reality, que ya venían siguiendo de cerca la historia personal de Solange. Su entrada al reality había despertado curiosidad por su pasado y por el vínculo con su exmarido, pero pocos imaginaban que la reacción pública sería tan frontal.