El feroz comunicado que involucra a Solange Abraham tras su ingreso a Gran Hermano: "Es mala persona"

A través de sus redes sociales, Lautaro publicó un explosivo descargo apuntando directamente contra Solange y el tratamiento mediático del tema: “Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué”, comenzó escribiendo, dejando en claro su enojo por la exposición que tomó el tema tras el ingreso de la modelo al programa.
El comunicado que deja mal parada a Solange de Gran Hermano
Sin filtros, lanzó una frase durísima: “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”.
“Es mala persona. Y todo esto lo hace por maldad”, agregó, sin filtro. Y cerró con un mensaje tajante que volvió a poner en el centro la interna familiar: “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”.
Mientras tanto, dentro de la casa más famosa del país, Solange continúa enfocada en el juego, ajenaal escándalo que estalló en el exterior. Como marca el reglamento de Gran Hermano, los participantes permanecen completamente aislados, sin acceso a redes sociales ni a información del afuera.
La polémica suma un nuevo capítulo a una edición que ya viene cargada de historias fuertes y conflictos personales. Y si algo quedó claro es que el ingreso de Solange no solo movió el tablero dentro del reality: también reabrió viejas heridas que, lejos de cicatrizar, parecen estar más expuestas que nunca.