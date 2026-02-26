26 de febrero de 2026 - 09:28

El feroz comunicado que involucra a Solange Abraham tras su ingreso a Gran Hermano: "Es mala persona"

La pareja del exmarido de la concursante de Gran Hermano: Generación Dorada explotó en redes sociales y lanzó durísimas frases que sacudieron el escándalo familiar.

Solange Abraham quedó en el medio de una disputa en redes sociales, por parte del marido de su ex.

Por Agustín Zamora

A través de sus redes sociales, Lautaro publicó un explosivo descargo apuntando directamente contra Solange y el tratamiento mediático del tema: “Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué”, comenzó escribiendo, dejando en claro su enojo por la exposición que tomó el tema tras el ingreso de la modelo al programa.

Solange Abraham
El comunicado que deja mal parada a Solange de Gran Hermano

Sin filtros, lanzó una frase durísima: “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”.

“Es mala persona. Y todo esto lo hace por maldad”, agregó, sin filtro. Y cerró con un mensaje tajante que volvió a poner en el centro la interna familiar: “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”.

Solange Abraham
El posteo no tardó en viralizarse, especialmente entre los seguidores del reality, que ya venían siguiendo de cerca la historia personal de Solange. Su entrada al reality había despertado curiosidad por su pasado y por el vínculo con su exmarido, pero pocos imaginaban que la reacción pública sería tan frontal.

Mientras tanto, dentro de la casa más famosa del país, Solange continúa enfocada en el juego, ajena al escándalo que estalló en el exterior. Como marca el reglamento de Gran Hermano, los participantes permanecen completamente aislados, sin acceso a redes sociales ni a información del afuera.

La polémica suma un nuevo capítulo a una edición que ya viene cargada de historias fuertes y conflictos personales. Y si algo quedó claro es que el ingreso de Solange no solo movió el tablero dentro del reality: también reabrió viejas heridas que, lejos de cicatrizar, parecen estar más expuestas que nunca.

