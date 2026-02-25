Trump llamó "enfermo" y "demente" a De Niro tras sus críticas y desató otra fuerte polémica

La confrontación pública entre Donald Trump y Robert De Niro sumó un nuevo capítulo con un intercambio de declaraciones que volvió a tensar el clima político en Estados Unidos . El presidente respondió con duros insultos luego de que el actor pidiera abiertamente que los ciudadanos se movilicen para “deshacerse” de él en las próximas elecciones intermedias.

Las declaraciones de De Niro se produjeron durante una entrevista en el podcast The Best People, conducido por la analista política Nicole Wallace . Allí, el actor sostuvo que “Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos” y convocó a la ciudadanía a organizarse políticamente.

Visiblemente conmovido, agregó: “Hay que animarla, unirla... No se puede dividir a la gente, así no se gana” . Más adelante advirtió: “ Depende de nosotros deshacernos de él . Tenemos que asegurarnos, tenemos que deshacernos de él, va a arruinar el país”, en referencia a la necesidad de derrotarlo en las urnas.

Desde Washington, Trump utilizó su red social Truth Social para replicar los dichos del actor. En un mensaje en el que también criticó a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib , el mandatario incluyó a De Niro entre sus blancos.

“Deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo que es realmente CRIMINAL!”, escribió.

Donald Trump le respondió a Robert De Niro Donald Trump le respondió a Robert De Niro. redes

El presidente fue aún más personal al referirse al llanto del actor durante la entrevista. “Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la loca de Rosie O'Donnell”, afirmó, en alusión a la actriz y presentadora que en 2016 había prometido mudarse a Australia si Trump ganaba las elecciones y luego concretó esa decisión cuando asumió su segundo mandato.

“La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella es probablemente algo más inteligente que él, lo cual no es decir mucho”, agregó. Cerró el mensaje con una de sus frases habituales: “La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”, firmando como Presidente Donald J. Trump.

Un enfrentamiento que viene de años

No se trata del primer cruce entre el actor y el dirigente republicano. Desde el inicio del primer mandato de Trump, De Niro se manifestó en reiteradas oportunidades contra sus políticas.

En 2023, durante los Premios Gotham del cine independiente estadounidense, el actor denunció que un discurso suyo había sido “editado” y cuestionó duramente al entonces exmandatario. “La mentira se convirtió en una herramienta más en el arsenal de charlatanes. El ex presidente nos mintió más de 30.000 veces en sus cuatro años en el cargo y mantiene el ritmo en su actual campaña”, afirmó en esa ocasión.

En mayo de 2025, al recibir la Palma de Oro en el Festival de Cannes, volvió a cargar contra Trump, a quien definió como “presidente filisteo de los Estados Unidos”, y llamó a “defender la democracia” frente a un mandatario “sin educación”.

Meses después, en una entrevista televisiva, respaldó manifestaciones masivas contrarias a un eventual tercer mandato presidencial y expresó: “No hay otra manera de enfrentar a un matón. Tienes que enfrentarlo, pelear, resistir y hacerlo retroceder. Esa es la única forma en que esto va a funcionar”.

El nuevo cruce confirma que la disputa entre Trump y De Niro excede lo personal y se inscribe en un contexto de fuerte polarización política, donde las figuras públicas amplifican sus diferencias en el escenario electoral estadounidense.