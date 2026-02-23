Quién era el intruso abatido en Mar-a-Lago: obsesionado con el caso Epstein y de una familia fan de Trump

El hombre abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos tras ingresar armado a la residencia del presidente Donald Trump en Florida fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años oriundo de Carolina del Norte.

Según confirmó la cadena Fox News, el sospechoso había sido reportado como desaparecido por su familia días antes del incidente.

De acuerdo con un informe de Univisión, Martin era descrito como un “chico tranquilo”, proveniente de una familia seguidora de Trump. Personas de su entorno aseguraron además que le temía a las armas.

También señalaron que se había obsesionado con el caso de Jeffrey Epstein , el magnate vinculado a redes de abusos sexuales a menores, y que solía dibujar escenas vinculadas a campos de golf.

El episodio ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo, cuando agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había ingresado de manera ilegal al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago , en Palm Beach.

Según relató el sheriff del condado, Ric Bradshaw, los agentes encontraron a Austin Tucker Martin con una escopeta y un bidón de gasolina. Le ordenaron que soltara los objetos, pero, de acuerdo con su testimonio, el hombre “levantó el arma”, tras lo cual los agentes dispararon.

Martin murió en el lugar. Las autoridades no precisaron si la escopeta estaba cargada y señalaron que la investigación continúa.

Mar-a-Lago: un hombre con una escopeta fue abatido cerca de la casa de Trump

El caso es encabezado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés). Su director, Kash Patel, afirmó que se están destinando “todos los recursos necesarios” y que trabajarán junto con las autoridades locales.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con Trump tras el incidente y que el Departamento de Justicia coordina acciones con las agencias federales por la “intrusión y el tiroteo” en la residencia.

El presidente Trump no se encontraba en Mar-a-Lago al momento del hecho, ya que había pasado el fin de semana en Washington.

Se trata de la segunda vez que una persona armada ingresa en propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinarlo mientras se encontraba en su club de golf en West Palm Beach.