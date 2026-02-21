Tensión máxima en Irán: Estados Unidos insta a evacuar Qatar y Bahrein de inmediato

Inicio. Estados Unidos envió sus tropas a Afganistán en 2001 tras el atentado a las Torres Gemelas. Foto: AP

La evacuación de cientos de efectivos militares de Estados Unidos de bases estratégicas en Qatar y Bahréin reflejó el aumento de las tensiones con Irán y el riesgo de un posible enfrentamiento armado. El repliegue preventivo se concentró en instalaciones clave del Golfo Pérsico en medio de advertencias oficiales y negociaciones diplomáticas vinculadas al programa nuclear iraní.

Discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (2-i), junto con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth (d), el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance (i) y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (2-d), pronuncian un discurso a la nación tras los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 21 de junio de 2025. EFE/EPA/Carlos Barria El repliegue de Estados Unidos Funcionarios del Pentágono confirmaron al diario The New York Times que la retirada incluyó personal desplegado en la base Al Udeid, en Qatar, y en las instalaciones que albergan la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin. La decisión respondió a la posibilidad de un ataque militar contra territorio iraní, alternativa que el presidente Donald Trump reconoció estar evaluando como mecanismo de presión para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear con Teherán.

1e0ebdc2e102dccab92164919a480a08d4264e8b El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el "enorme" contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con "rapidez", "determinación" y "entusiasmo". EFE La Casa Blanca endureció su postura al advertir que Irán dispone de un plazo de entre diez y quince días para alcanzar un consenso sobre su programa nuclear. Trump señaló que, en caso de no concretarse avances en ese período, podrían producirse consecuencias graves y no descartó la posibilidad de una ofensiva militar limitada.

La palabra de los ministros iraníes Desde Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores Seyed Abbas Araghchi anunció que el borrador de un eventual acuerdo podría presentarse en un plazo de dos o tres días, en un intento por reducir la presión diplomática. En una entrevista con MSNBC, el funcionario sostuvo que su país mantiene una posición firme frente al conflicto y afirmó que “Irán está preparado tanto para la guerra como para la paz”.