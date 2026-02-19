19 de febrero de 2026 - 11:05

Aseguran que Estados Unidos prepara un ataque contra Irán para este fin de semana

Con portaaviones y aviones de combate en la zona, el presidente Donald Trump evalúa los riesgos de una intervención directa. Junto a Israel planifican una operación conjunta.

Máxima tensión en Medio Oriente: EE. UU. prepara un posible ataque contra Irán para este fin de semana.

Máxima tensión en Medio Oriente: EE. UU. prepara un posible ataque contra Irán para este fin de semana.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El ejército de Estados Unidos se encuentra en estado de preparación total para lanzar un ataque contra Irán este mismo fin de semana, a la espera de una orden definitiva de la Casa Blanca, informaron este jueves desde la CNN y The New York Times.

Leé además

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el enorme contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con rapidez, determinación y entusiasmo.

Trump amenazó a Irán con su flota naval lista para "cumplir su misión violencia": dura respuesta de Teherán

Por Redacción Mundo
Así fue el ataque de Estados Unidos a tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Estados Unidos atacó tres presuntas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe: dejó 11 muertos

Por Redacción Mundo

Con los activos navales y aéreos posicionados estratégicamente en Medio Oriente, fuentes cercanas al presidente Donald Trump aseguran que el mandatario se debate internamente entre la ofensiva militar y la vía diplomática. "Está dedicando mucho tiempo a pensar en esto", confiaron allegados al presidente, quien mantiene conversaciones constantes con sus asesores de seguridad y aliados internacionales.

El despliegue de Estados Unidos en Medio Oriente

El músculo militar estadounidense en la región creció significativamente en las últimas horas. El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford (proveniente de operaciones en el Caribe) se encuentra cruzando el estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en la zona.

1e0ebdc2e102dccab92164919a480a08d4264e8b
Estados Unidos está preparado para atacar a Irán, esperan la orden de Trump.

Estados Unidos está preparado para atacar a Irán, esperan la orden de Trump.

Además, el despliegue incluye más de 50 aviones de combate y decenas de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo. Ante el inminente conflicto, el Pentágono comenzó a evacuar temporalmente a parte de su personal no esencial de Oriente Medio hacia Europa, anticipando posibles contraataques iraníes.

Israel, un aliado clave en la operación

Las fuerzas armadas israelíes también elevaron su nivel de preparación. Fuentes de Defensa indicaron que el gabinete de seguridad de Israel se reunirá este domingo para discutir una posible operación conjunta con Estados Unidos.

El objetivo de esta misión, que podría durar varios días, sería neutralizar puntos estratégicos para forzar a Teherán a realizar concesiones en las negociaciones sobre su programa nuclear.

A pesar de la tensión, la Casa Blanca mantiene una ventana abierta al diálogo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reconoció en rueda de prensa que existen "muchos argumentos para un ataque", pero remarcó que la diplomacia sigue siendo la prioridad de Trump.

El miércoles, el presidente fue informado por su yerno, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff sobre el resultado de conversaciones indirectas mantenidas con funcionarios iraníes. El desenlace de estas gestiones secretas podría ser determinante para frenar, o activar, el inicio de las hostilidades antes de que termine el domingo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mehdi Taremi, delantero del Olimpiacos y de la Selección de Irán.

Irán rumbo al Mundial 2026: cancelaciones y problemas diplomáticos complican su preparación

Por Nicolás Salas
José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú

A favor del matrimonio infantil e investigado por cohecho: quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú

Por Redacción Mundo
Médicos advierten que el uso de plástico podría provocar problemas en el corazón y la ferilidad. 

El plástico que usas a diario podría estar afectando tu fertilidad y tu corazón, según médicos italianos

Por Cristian Reta
Damiano Stellabtis, el joven influencer de 23 años que murió de cáncer. 

Documentó su cáncer a los 20, se convirtió en un famoso influencer y murió dejando un legado de resiliencia

Por Cristian Reta