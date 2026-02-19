Aseguran que Estados Unidos prepara un ataque contra Irán para este fin de semana

El ejército de Estados Unidos se encuentra en estado de preparación total para lanzar un ataque contra Irán este mismo fin de semana, a la espera de una orden definitiva de la Casa Blanca, informaron este jueves desde la CNN y The New York Times.

Trump amenazó a Irán con su flota naval lista para "cumplir su misión violencia": dura respuesta de Teherán

Con los activos navales y aéreos posicionados estratégicamente en Medio Oriente, fuentes cercanas al presidente Donald Trump aseguran que el mandatario se debate internamente entre la ofensiva militar y la vía diplomática . "Está dedicando mucho tiempo a pensar en esto", confiaron allegados al presidente, quien mantiene conversaciones constantes con sus asesores de seguridad y aliados internacionales.

El músculo militar estadounidense en la región creció significativamente en las últimas horas. El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford (proveniente de operaciones en el Caribe) se encuentra cruzando el estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln , ya estacionado en la zona.

Además, el despliegue incluye más de 50 aviones de combate y decenas de aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo. Ante el inminente conflicto, el Pentágono comenzó a evacuar temporalmente a parte de su personal no esencial de Oriente Medio hacia Europa, anticipando posibles contraataques iraníes.

Estados Unidos está preparado para atacar a Irán, esperan la orden de Trump.

Las fuerzas armadas israelíes también elevaron su nivel de preparación. Fuentes de Defensa indicaron que el gabinete de seguridad de Israel se reunirá este domingo para discutir una posible operación conjunta con Estados Unidos .

El objetivo de esta misión, que podría durar varios días, sería neutralizar puntos estratégicos para forzar a Teherán a realizar concesiones en las negociaciones sobre su programa nuclear.

A pesar de la tensión, la Casa Blanca mantiene una ventana abierta al diálogo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reconoció en rueda de prensa que existen "muchos argumentos para un ataque", pero remarcó que la diplomacia sigue siendo la prioridad de Trump.

El miércoles, el presidente fue informado por su yerno, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff sobre el resultado de conversaciones indirectas mantenidas con funcionarios iraníes. El desenlace de estas gestiones secretas podría ser determinante para frenar, o activar, el inicio de las hostilidades antes de que termine el domingo.