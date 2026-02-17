Estados Unidos atacó tres presuntas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe: dejó 11 muertos

La fuerza militar de Estados Unidos realizó el martes una serie de ataques en aguas del Pacífico oriental y el mar Caribe que dejó un saldo de 11 muertos , informó el Comando Sur estadounidense. El texto aseguró que las tres embarcaciones atacadas estaban vinculadas con operaciones de narcotráfico .

Las acciones, descritas como ataques “cinéticos letales” , se llevaron a cabo en la noche del 16 de febrero y fueron dirigidas por la Fuerza de Tarea Conjunta Southem Spear bajo las órdenes del general Francis L. Donovan. Los buques transitaban por rutas conocidas de ese comercio ilícito marítimo.

Cabe destacar que desde el 2 de septiembre pasado, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 42 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental. Como resultado de las acciones impulsadas por Estados Unidos murieron al menos 135 personas, indica un balance de CNN.

Los ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos implementa en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo de incrementar la presión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , calificó la situación como un “conflicto armado” contra cárteles del narcotráfico en América Latina y sostuvo la necesidad de impulsar estas acciones para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país.

Comunicado oficial de la fuerza militar

“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice la comunicación.

La inteligencia confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”.

“Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda (también) en el Pacífico Oriental y tres en la tercera en el Caribe”, precisó.

“Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, puntualizó.