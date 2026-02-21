Conmoción en Italia por la muerte de un niño que recibió un corazón "quemado"

Domenico , el niño que se convirtió en un símbolo de lucha en Italia tras recibir un corazón dañado en diciembre, falleció esta mañana en el Hospital Monaldi de Nápoles . La noticia fue confirmada con un escueto pero desgarrador mensaje de su abogado: “Acabo de recibir la llamada de la madre. Se acabó” .

El pequeño se encontraba en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema de oxigenación artificial (ECMO) que suplía sus funciones vitales. Según el comunicado del Hospital Colli, el deceso se produjo tras un "empeoramiento repentino e irreversible" de su cuadro clínico.

La tragedia de Domenico comenzó el pasado 23 de diciembre de 2025 . El corazón que debía salvarle la vida viajó desde Bolzano (en el norte del país) hasta Nápoles, pero durante el trayecto el órgano fue transportado en un contenedor de plástico con hielo seco , un refrigerante que, por su bajísima temperatura, terminó por " quemar " los tejidos del corazón.

La investigación judicial, que tramitan las fiscalías de Bolzano y Nápoles, busca determinar dos responsabilidades clave: el uso negligente de hielo seco que dañó el órgano y el trasplante .

A principios de esta semana, se había notificado la aparición de un posible órgano compatible que reavivó las esperanzas de la familia. Sin embargo, tras una evaluación de especialistas de los principales centros pediátricos de Italia, se determinó que el cuerpo de Domenico estaba demasiado débil para enfrentar una nueva cirugía .

Ante este escenario, la familia decidió activar el protocolo de cuidados paliativos porque "ya no había esperanza".

Patrizia Mercolino, la mamá de Domenico, quien movilizó a toda la ciudad de Nola en marchas de apoyo, aseguró que la muerte de su hijo no será en vano. A través de su abogado, informó que planea crear una fundación con el nombre del niño para asistir a víctimas de negligencia médica y ayudar a familias de niños que esperan un trasplante.

“Lo que le pasó a Domenico no debe olvidarse”, sentenció Patrizia, en medio del dolor que hoy comparte todo un país.

Italia de luto: Meloni expresó sus condolencias

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dió sus condolencias en nombre del Gobierno por tras la muerte en la madrugada de este sábado del niño de dos años Domenico.

"Toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Domenico, un guerrero que nunca será olvidado". dijo y sumó "a la madre, Patrizia; al padre, Antonio y a todos sus seres queridos, les envío, en mi nombre y en el del Gobierno" su "más sincero abrazo y más sentidas condolencias".

"Estoy segura de que las autoridades competentes arrojarán plena luz sobre este terrible asunto", concluyó.