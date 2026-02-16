16 de febrero de 2026 - 21:50

Cayó en Italia el "Arco de los enamorados" en pleno San Valentín: qué sucede con leyenda del amor eterno

La formación de roca caliza blanca, reconocida a nivel mundial, se derrumbó tras intensas lluvias y fuertes marejadas. El hecho golpeó de lleno al turismo y a la economía local, además de poner en duda la leyenda del amor eterno.

Se derrumbó el Arco de los Enamorados, en Italia.

Foto:

Gentileza Puglia.com
Por Redacción Mundo

El “Arco de los enamorados”, uno de los paisajes más conocidos del sur de Italia por su trasfondo, se derrumbó durante la madrugada del sábado, en coincidencia con el día de San Valentín. La caída de la estructura natural ocurrió tras jornadas de lluvias intensas y fuerte oleaje que castigaron la costa.

La formación, ubicada en los farallones de Sant’Andrea, era uno de los puntos más visitados del litoral del Salento. En tanto, el colapso generó un fuerte impacto en varios sentidos para una zona que tenía en ese arco uno de sus mayores atractivos turísticos.

Derrumbe del Arco de los enamorados

Las autoridades afirmaron que el desplome se produjo en la localidad de Melendugno. El puente natural de roca caliza blanca, modelado durante siglos por la acción del viento y el mar, terminó cediendo tras la infiltración de agua y la fuerza de las marejadas que venían debilitando su base desde hacía tiempo.

El alcalde de la localidad, Maurizio Cisternino, lamentó la pérdida y la calificó como “un golpe devastador”, al señalar que desapareció uno de los símbolos más reconocidos del país. El concejal de Turismo también describió la escena como “un funeral” para la comunidad.

Desde el municipio también apuntaron a la falta de inversión para proteger la costa. El intendente explicó que existía un proyecto para frenar la erosión que había sido considerado viable, pero no recibió fondos por falta de presupuesto. “Esperamos que esta señal de la naturaleza no caiga en el vacío”, sostuvo.

Arco de los enamorados en Italia.
Así quedó Arco de los enamorados en Italia.

Justo en el día de San Valentín

El arco, también llamado “Arco de Lu Pepe”, integraba el conjunto de formaciones rocosas que emergen frente a la Torre Sant’Andrea, en aguas turquesas que se convirtieron en imagen habitual de campañas publicitarias, propuestas de matrimonio y hasta incluso escenas de películas o series.

Además, una leyenda local del la localidad sostenía que todas las parejas que se besaban bajo la roca “estaban destinadas a compartir un amor eterno”. En tanto, hasta el viernes era una parada obligada para turistas y parejas; pero ahora solo quedan rocas dispersas donde antes se encontraba la estructura.

La caída también provocó incertidumbre en aquellos cientos que alguna vez visitaron la zona, escucharon la teoría del amor y la llevaron a cabo. Si la roca se derrumbó… ¿Sucede lo mismo con el amor?

Por Luciana Sabina