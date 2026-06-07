Trump se retiró de una nota televisiva en medio de un tenso cruce con una periodista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , interrumpió de manera abrupta una entrevista con la periodista Kristen Welker , conductora del programa Meet the Press de NBC, luego de que le solicitara pruebas para respaldar sus reiteradas denuncias de fraude electoral.

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La entrevista había sido grabada en una granja del estado de Wisconsin y abordó distintos temas de actualidad política. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Welker consultó a Trump sobre un fondo de 1.800 millones de dólares vinculado al Departamento de Justicia destinado a iniciativas contra la denominada "instrumentalización" del sistema judicial.

Durante el intercambio, la periodista preguntó si las personas condenadas por agredir a efectivos policiales durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 deberían recibir fondos públicos. Trump evitó responder de forma directa y sostuvo que muchas de esas personas fueron perjudicadas por policías que calificó como corruptos y que, por ese motivo, merecerían una compensación.

El presidente Trump INTERRUMPE y SE RETIRA de una entrevista con Kristen Welker. ¡La mira y le dice que ELLA ES UNA MENTIROSA, luego se marcha!. "Las elecciones son como en un país del tercer mundo. TÚ ESTÁS COMPRADA... llamémoslo TERMINADO. YA TUVE BASTANTE." pic.twitter.com/B1BZ3BZZQQ

La discusión se intensificó cuando Welker cuestionó las afirmaciones del mandatario y le recordó que no existían pruebas que respaldaran esas acusaciones. En respuesta, Trump reiteró sus denuncias sobre las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden , y aseguró que los comicios habían sido manipulados.

Además, afirmó que actualmente existirían irregularidades en el conteo de votos de las elecciones primarias en California, aunque tampoco presentó evidencias concretas para sostener esas declaraciones. Ante la insistencia de la periodista para que aportara pruebas verificables, Trump dirigió críticas hacia Welker y hacia los medios de comunicación.

“Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupta”, expresó durante la entrevista.

El mandatario decidió finalizar el reportaje

Minutos después, Trump volvió a cuestionar a la cadena NBC y anunció que no continuaría con la conversación. “Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente”, afirmó antes de quitarse el micrófono y retirarse del lugar, pese a los reclamos de la conductora para continuar con la entrevista.

Según relató posteriormente Welker, una vez finalizada la grabación ambas partes acordaron la posibilidad de realizar una nueva entrevista en el futuro. La emisión, difundida este domingo, había sido grabada el viernes y registró además varias interrupciones por problemas técnicos ocasionados por fuertes lluvias en la zona donde se desarrollaba el reportaje.