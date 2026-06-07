Tenía 20 años, discutió con su familia por la inteligencia artificial y fue hallado muerto en Japón

El estudiante de ingeniería de biosistemas fue visto por última vez en la estación de tren de la ciudad el pasado 29 de mayo antes de adentrarse en una zona boscosa.

El estudiante que se alejó de su familia utilizaba ChatGPT como guía de viaje.

Las autoridades japonesas y grupos de voluntarios localizaron este sábado los restos de James "Weston" Higginbotham en una zona montañosa a las afueras de Kioto. El joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Auburn, se encontraba desaparecido desde finales de mayo tras separarse de su familia durante un viaje de vacaciones por el país nipón.

El operativo de búsqueda, que incluyó a la policía local y a rescatistas civiles, se vio obstaculizado durante varios días por las fuertes lluvias provocadas por un tifón en la región. Higginbotham fue visto por última vez en la estación de tren de Kioto, momento en el que se perdió el contacto directo con él mientras recorría la zona con sus padres.

image La estación de trenes en Kioto, el lugar donde el estudiante fue visto por última vez.

Por qué discutió con su familia por la inteligencia artificial Antes de su desaparición, el estudiante mantuvo una fuerte discusión con su familia relacionada con el uso de la inteligencia artificial. Su madre, Nancy Higginbotham, explicó que el conflicto surgió mientras ella utilizaba ChatGPT para buscar recomendaciones de restaurantes y lugares de interés turístico. El joven, profundamente comprometido con el diseño sostenible, se oponía firmemente a la creciente dependencia global de estas tecnologías.

Este desacuerdo habría provocado un estado de angustia emocional en el estudiante, quien decidió alejarse de sus padres y adentrarse en solitario en una zona de vegetación densa. Las autoridades confirmaron que Higginbotham entró en el área forestal cercana a Yamashina, un terreno montañoso que cuenta con fuentes de agua pero donde la disponibilidad de alimentos es muy limitada. La familia expresó inicialmente su temor de que el joven estuviera atravesando una crisis personal significativa.