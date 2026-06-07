Tenía 20 años, discutió con su familia por la inteligencia artificial y fue hallado muerto en Japón

Las autoridades japonesas y grupos de voluntarios localizaron este sábado los restos de James "Weston" Higginbotham en una zona montañosa a las afueras de Kioto. El joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Auburn, se encontraba desaparecido desde finales de mayo tras separarse de su familia durante un viaje de vacaciones por el país nipón.
El operativo de búsqueda, que incluyó a la policía local y a rescatistas civiles, se vio obstaculizado durante varios días por las fuertes lluvias provocadas por un tifón en la región. Higginbotham fue visto por última vez en la estación de tren de Kioto, momento en el que se perdió el contacto directo con él mientras recorría la zona con sus padres.
Por qué discutió con su familia por la inteligencia artificial
Antes de su desaparición, el estudiante mantuvo una fuerte discusión con su familia relacionada con el uso de la inteligencia artificial. Su madre, Nancy Higginbotham, explicó que el conflicto surgió mientras ella utilizaba ChatGPT para buscar recomendaciones de restaurantes y lugares de interés turístico. El joven, profundamente comprometido con el diseño sostenible, se oponía firmemente a la creciente dependencia global de estas tecnologías.
Este desacuerdo habría provocado un estado de angustia emocional en el estudiante, quien decidió alejarse de sus padres y adentrarse en solitario en una zona de vegetación densa. Las autoridades confirmaron que Higginbotham entró en el área forestal cercana a Yamashina, un terreno montañoso que cuenta con fuentes de agua pero donde la disponibilidad de alimentos es muy limitada. La familia expresó inicialmente su temor de que el joven estuviera atravesando una crisis personal significativa.
Cómo fue hallado y qué dijo la familia tras conocer la noticia
El hallazgo fue realizado finalmente por un grupo de búsqueda y rescate compuesto por voluntarios locales este sábado. A través de un comunicado, la familia Higginbotham manifestó su profundo dolor y agradeció el apoyo de quienes participaron en las tareas de rastreo o compartieron su historia en los medios de comunicación para intentar localizarlo.
Tras confirmar la noticia, los familiares solicitaron privacidad para afrontar la pérdida y navegar este duelo. La Universidad de Auburn, donde Weston cursaba sus estudios de ingeniería, ha seguido de cerca el caso desde que se reportó su desaparición. El desenlace pone fin a una semana de incertidumbre en una zona de difícil acceso marcada por condiciones climáticas adversas que dificultaron las labores de emergencia.