21 de mayo de 2026 - 19:54

El Carrizal: rescataron a tres personas con principio de hipotermia tras el vuelco de un bote en el dique

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves y las víctimas fueron asistidas por personal policial y bomberos.

Rescataron a tres personas tras el vuelco de un bote en el embalse El Carrizal

Rescataron a tres personas tras el vuelco de un bote en el embalse El Carrizal

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la tarde de este jueves se registró un insólito accidente en El Carrizal, donde tres personas fueron rescatadas con principio de hipotermia luego del vuelco de una embarcación en el dique.

Leé además

La organización criminal distribuía dinero falsificado, argentino como estadounidense, en diversas localidades del interior bonaerense.

Desbarataron una banda criminal que falsificaba y distribuía dinero falso: cuál era su modus operandi

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un hombre que cometió un robo en Las Heras  

Detuvieron a un hombre que amenazó con un cuchillo y robó en un comercio de Las Heras

Por Redacción Policiales

El episodio se registró cerca de las 17.15, a la altura del camping Si.Tra.Vi, cuando un llamado ingresó al Cuartel de Bomberos de la Delegación Carrizal alertando sobre el accidente náutico.

De inmediato se desplazó personal policial y de emergencias hacia el lugar. Al arribar, los efectivos observaron el bote dado vuelta en el agua y procedieron rápidamente al rescate de sus ocupantes, identificados como J. E. (79), P. N. (63) y J. A. (60).

Según informaron fuentes policiales, las tres personas se encontraban en buen estado general de salud, aunque presentaban principios de hipotermia debido al tiempo de permanencia en el agua.

Minutos más tarde, las víctimas fueron trasladadas hasta la margen del dique, donde eran aguardadas por familiares. Mientras que el bote terminó hundido tras el accidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores de Alvear por el robo de ganado

Dictaron prisión domiciliaria para el policía acusado de robar ganado en el Sur junto a otros dos sujetos

Por Oscar Guillén
Robó un auto con una menor adentro y todo quedó registrado: Dejame bajar a la nena

Le robaron el auto con su hija de 4 años adentro: el desgarrador pedido de un padre registrado en video

Por Redacción Policiales
Terror en La Matanza: el violento asalto a dos jubilados con fusiles y cuchillos.

Noche de terror de dos jubilados: con fusiles y cuchillos entraron asaltantes a su casa

Por Redacción Policiales
Margarita Gutiérrez, la mujer asesinada, y su hijo mayor David Demaldé, ahora detenido.

Dejaron detenido al hijo mayor de Margarita Gutiérrez: tenía ropa con manchas de sangre en su casa

Por Enrique Pfaab