El Carrizal: rescataron a tres personas con principio de hipotermia tras el vuelco de un bote en el dique

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves y las víctimas fueron asistidas por personal policial y bomberos.

Rescataron a tres personas tras el vuelco de un bote en el embalse El Carrizal

Durante la tarde de este jueves se registró un insólito accidente en El Carrizal, donde tres personas fueron rescatadas con principio de hipotermia luego del vuelco de una embarcación en el dique.

El episodio se registró cerca de las 17.15, a la altura del camping Si.Tra.Vi, cuando un llamado ingresó al Cuartel de Bomberos de la Delegación Carrizal alertando sobre el accidente náutico.

De inmediato se desplazó personal policial y de emergencias hacia el lugar. Al arribar, los efectivos observaron el bote dado vuelta en el agua y procedieron rápidamente al rescate de sus ocupantes, identificados como J. E. (79), P. N. (63) y J. A. (60).

Según informaron fuentes policiales, las tres personas se encontraban en buen estado general de salud, aunque presentaban principios de hipotermia debido al tiempo de permanencia en el agua.