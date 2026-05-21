Desbarataron una banda criminal que falsificaba y distribuía dinero falso: cuál era su modus operandi

Durante una serie de allanamientos realizados en la Provincia de Buenos Aires , una organización dedicada a falsificar y distribuir billetes falsos fue desarticulada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

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La investigación permitió detener a seis sospechosos acusados de utilizar ese dinero, nacional como extranjero, para concretar estafas en comercios y operaciones de compra de productos electrónicos.

La causa comenzó en abril de 2025 con la detención de una mujer en Vicente López. Según los investigadores, la acusada realizaba compras utilizando billetes falsos de 20 mil pesos en distintos locales de esa ciudad y de San Isidro.

A partir de ese episodio descubierto intervino el Juzgado Federal N°1 de San Martín, que delegó la investigación en la División Falsificación de Moneda de la Policía Federal Argentina. Los agentes comenzaron entonces tareas de inteligencia para identificar al resto de los integrantes de la banda.

En medio de la pesquisa, los detectives determinaron que la organización también distribuía dinero falsificado en localidades del interior bonaerense. Además, detectaron que engañaban a vendedores particulares mediante operaciones pactadas a través de plataformas digitales.

Según la investigación, los acusados compraban principalmente productos electrónicos y abonaban con billetes falsos tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. Las maniobras provocaron perjuicios económicos a comerciantes y usuarios que concretaban ventas particulares.

El operativo final incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos. Allí fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres señalados como distribuidores y “pasadores” de dinero apócrifo dentro de la organización criminal.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró billetes falsificados, teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para la causa judicial. Tras las indagatorias, la Justicia dispuso el traslado de los acusados al Servicio Penitenciario Federal.