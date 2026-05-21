Dejaron detenido al hijo mayor de Margarita Gutiérrez: tenía ropa con manchas de sangre en su casa

En la investigación por el femicidio agravado de Margarita Gutiérrez , personal policial y judicial llevó adelante un allanamiento positivo en una vivienda de calle Primavera s/n de Rivadavia, a unos 600 metros al sur del carril Moyano, donde fue aprehendido D avid Enrique Demaldé Gutiérrez, de 46 años e hijo mayor de la víctima .

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La medida se concretó este miércoles y se encuentra enmarcada en el expediente P-54458/26, bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 de Rivadavia-Junín.

Demaldé ya había sido trasladado este miércoles, esposado, a la sede del Cuerpo Médico Forense para realizarle un examen corporal y obtener distintas muestras, en el marco de la investigación que intenta esclarecer el crimen de la docente jubilada y exconcejal de Junín.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares Samsung, una motocicleta Royal Enfield Himalayan dominio A151LSU y una importante cantidad de municiones, cartuchos y vainas servidas de distintos calibres, entre ellos 9 milímetros, 22 largo, 22 corto y calibres 12, 16, 20 y 24.

Por disposición de Policía Científica también fueron secuestradas prendas de vestir, entre ellas pantalones, borcegos, un buzo y una campera simil cuero con manchas hemáticas. También se incautaron un encendedor y un cuchillo, elementos que ahora serán sometidos a distintos peritajes.

En paralelo, personal de Delitos Tecnológicos secuestró un router TP-Link color blanco con su fuente de alimentación.

La medida judicial fue supervisada por la ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, quien dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la aprehensión del sospechoso, que quedó alojado en la Comisaría 19ª a disposición de la Justicia.

Un caso que conmociona a Junín

Margarita Gutiérrez, de 72 años, fue hallada muerta dentro de su vivienda de calle Isaac Estrella, en Junín. El cuerpo presentaba gravísimas quemaduras y signos de haber sido atacado con una sustancia corrosiva.

Desde un primer momento, la investigación se orientó hacia el círculo íntimo de la víctima debido al nivel de ensañamiento y a la ausencia de signos de robo en la propiedad.

Con la detención de David Enrique Demaldé, la causa ingresó en una nueva etapa, mientras los investigadores esperan los resultados de los peritajes realizados sobre los elementos secuestrados.