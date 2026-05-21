Manejaba ebrio, se quedó dormido y chocó contra un guardarraíl en Luján de Cuyo

Un conductor alcoholizado protagonizó un incidente vial durante la madrugada de este jueves en Luján de Cuyo , luego de perder el control de su vehículo e i mpactar contra un guardarraíl sobre la Ruta 40.

Chocó un auto estacionado, discutió con el dueño de 67 años y lo arrastró por la calle en medio de su fuga

Joven motociclista fue chocado por una camioneta, quedó tendido en el asfalto y el conductor se fugó

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 5.20 en la intersección de Ruta 40 y calle Olavarría . El hombre, identificado como E.D.C., de 48 años, conducía un Volkswagen Senda en dirección de norte a sur cuando, según su propio testimonio, se habría quedado dormido al volante.

Como consecuencia, perdió el dominio del automóvil y terminó chocando contra la contención metálica ubicada al costado de la calzada.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar y le diagnosticó traumatismo facial, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, efectivos realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido por la norma vigente.

En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Vuelco en el Acceso Sur con un conductor herido

Horas antes, un automovilista resultó herido este miércoles por la noche tras protagonizar un vuelco en Godoy Cruz.

El accidente ocurrió ayer a las 22.15 sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Sarmiento y en las inmediaciones de Fangio, donde trabajaron efectivos policiales, Bomberos, Tránsito municipal y personal de Policía Vial.

1 Vuelco en el Acceso Sur Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Según el reporte policial, el conductor de un Chevrolet Corsa, identificado como F.B.S., circulaba en dirección hacia el sur cuando perdió el dominio del vehículo al intentar continuar por calle Fangio. Como consecuencia de la maniobra, el automóvil terminó volcando.

Profesionales del SEC asistieron al automovilista en el lugar y posteriormente dispusieron su traslado a la clínica Esperanza con diagnóstico de politraumatismos.

Además, las autoridades realizaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado negativo.