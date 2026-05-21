21 de mayo de 2026 - 08:20

Manejaba ebrio, se quedó dormido y chocó contra un guardarraíl en Luján de Cuyo

El incidente ocurrió sobre la Ruta 40. El hombre de 48 años sufrió una lesión en su cara. Horas antes hubo otro vuelco en Godoy Cruz.

Foto ilustrativa / Archivo

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor alcoholizado protagonizó un incidente vial durante la madrugada de este jueves en Luján de Cuyo, luego de perder el control de su vehículo e impactar contra un guardarraíl sobre la Ruta 40.

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Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 5.20 en la intersección de Ruta 40 y calle Olavarría. El hombre, identificado como E.D.C., de 48 años, conducía un Volkswagen Senda en dirección de norte a sur cuando, según su propio testimonio, se habría quedado dormido al volante.

Como consecuencia, perdió el dominio del automóvil y terminó chocando contra la contención metálica ubicada al costado de la calzada.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar y le diagnosticó traumatismo facial, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, efectivos realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido por la norma vigente.

En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Vuelco en el Acceso Sur con un conductor herido

Horas antes, un automovilista resultó herido este miércoles por la noche tras protagonizar un vuelco en Godoy Cruz.

El accidente ocurrió ayer a las 22.15 sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Sarmiento y en las inmediaciones de Fangio, donde trabajaron efectivos policiales, Bomberos, Tránsito municipal y personal de Policía Vial.

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Vuelco en el Acceso Sur

Vuelco en el Acceso Sur

Según el reporte policial, el conductor de un Chevrolet Corsa, identificado como F.B.S., circulaba en dirección hacia el sur cuando perdió el dominio del vehículo al intentar continuar por calle Fangio. Como consecuencia de la maniobra, el automóvil terminó volcando.

Profesionales del SEC asistieron al automovilista en el lugar y posteriormente dispusieron su traslado a la clínica Esperanza con diagnóstico de politraumatismos.

Además, las autoridades realizaron el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado negativo.

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