19 de julio de 2026 - 14:28

Lejos del fútbol: así es el nuevo emprendimiento de la familia de Antonela Roccuzzo

El proyecto Raíces de Funes transformará un predio histórico de Santa Fe en un mega complejo comercial con canchas de tenis de césped natural y servicios premium.

Antonella Roccuzzo tiene un negocio lejos del mundo del fútbol: de qué se trata.&nbsp;

Antonella Roccuzzo tiene un negocio lejos del mundo del fútbol: de qué se trata. 

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Por Daniela Leiva

Mientras Lionel Messi compite en el más alto nivel, los familiares de Antonela Roccuzzo avanzan en un ambicioso desarrollo inmobiliario y comercial en la ciudad de Funes, lejos del mundo del fútbol. Se trata de un predio de cuatro hectáreas que busca reconvertir una esquina estratégica en un polo de servicios clave para la región santafesina.

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El proyecto, denominado Raíces de Funes, se ubica en la intersección de Ruta 9 y Almafuerte. La propuesta integra educación, gastronomía, hotelería y deporte en un espacio que aprovecha la creciente demanda de una localidad en plena expansión residencial e inmobiliaria.

¿Cómo era el predio antes de convertirse en centro de servicios?

La elección del lugar no es azarosa. El terreno perteneció históricamente a la propiedad conocida como "L'Alicia", una locación emblemática que los familiares de Roccuzzo adquirieron tras meses de negociaciones comerciales. El objetivo es capitalizar la ubicación privilegiada que conecta de forma directa con los barrios cerrados y los principales accesos de la zona.

El desarrollo responde a una tendencia urbana que crece con fuerza en Funes: la transformación de grandes quintas residenciales en núcleos de servicios, gastronomía y entretenimiento. Esta dinámica permite absorber el crecimiento de las urbanizaciones privadas cercanas, ofreciendo en un solo lugar desde salud estética hasta locales comerciales, evitando que los vecinos deban trasladarse a los grandes centros urbanos de los alrededores.

¿Qué servicios y canchas tendrá el complejo Raíces de Funes?

Una de las características más exclusivas del máster plan es el área deportiva. Además de canchas de fútbol y pádel con visibilidad desde la ruta, el complejo contará con dos canchas de tenis de césped natural, un diferencial poco común incluso en desarrollos de categoría premium en la región. La infraestructura existente, que incluye una casa principal de tres dormitorios y una vivienda de huéspedes, se integrará con las nuevas construcciones para generar un espacio integral.

Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra en la etapa definitiva de elaboración del plan maestro. El complejo busca funcionar como un ecosistema donde convivan actividades recreativas y de servicios, consolidando la presencia empresarial de la familia Roccuzzo en su provincia natal a través de una propuesta de gran escala con alcance regional.

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