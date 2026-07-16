Lejos del fútbol y la TV, el rentable negocio de Gabriel Batistuta que le abrió una nueva etapa profesional

El histórico goleador de la Selección administra hoy 20.000 hectáreas en Reconquista, donde produce soja, maíz y girasol con tecnología de última generación.

Gabriel Batistuta ya no busca el arco rival, sino que enfoca su energía en la tierra. Tras su retiro oficial del fútbol en 2005, el exdelantero regresó a su Reconquista natal para construir un imperio agropecuario que hoy lo posiciona como uno de los empresarios más influyentes y consolidados del sector productivo en la provincia de Santa Fe.

Su vida actual transcurre entre campos y maquinaria, muy lejos de los flashes de la televisión o el banco de suplentes. Lo que empezó como un proyecto personal tras dejar las canchas se transformó en una estructura sólida que combina la producción de granos con la cría de ganado bovino y el desarrollo de pasturas.

El modelo de las 20.000 hectáreas: diversificación y tecnología El éxito de esta reconversión profesional no es casualidad ni una simple inversión pasiva. Batistuta implementó un modelo de gestión basado en la diversificación productiva para mitigar los riesgos climáticos y económicos propios de la actividad rural. Al alternar cultivos de soja, maíz y girasol con la ganadería, logra una estabilidad operativa que protege su capital ante las variaciones del mercado y las inclemencias del tiempo.

Esta transición fue una elección de vida motivada por la búsqueda de tranquilidad en su ciudad natal y el vínculo estrecho con el trabajo en el campo. El "Bati" se destaca por un estilo de liderazgo directo y activo; aunque cuenta con equipos técnicos especializados para cada área, supervisa personalmente las decisiones clave e invierte constantemente en maquinaria de última generación para optimizar el rendimiento de sus suelos.