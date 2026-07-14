España pasó por arriba a una desconocida Francia, la venció 2 a 0, y está en la final del Mundial 2026

Los Ibéricos barrieron a los Galos por 2 a 0, y se metieron en la final de la Copa del Mundo. Los goles de Oyarzábal y Porro fueron demasiado para Mbappé.

España pasó por arriba a Francia, y está en la final del Mundial 2026

En el duelo que abrió las semifinales del Mundial 2026, España superó con mucha claridad a un apagado Francia, y lo venció por 2 a 0 con los goles de Mikel Oyarzábal desde el punto del penal y de Pedro Porro. Ahora, espera en la gran final al vencedor de la Selección Argentina - Inglaterra.

El anteúltimo partido de la Copa del Mundo fue la verdadera medida para dos equipos que habían alcanzado esta instancia jugando con rivales de inferior nivel. Por tal motivo, el rendimiento de uno y otro sorprendió a todos. Mientras la Furia Roja se mostró metida, sólida y peligrosa, los Galos no hicieron pie y nunca pudieron meterse en el trámite.

España se hizo cargo del manejo del balón, dandole movidad con una línea media siempre dispuesta a colaborar. Así, logró reducir a Francia a la mínima expresión. Uno de los motivos es que los subcampeones en Qatar no esperaban tener que correr de atrás, ni tampoco pudieron encontrarle la vuelta al buen trabajo defensivo que secó a Mbappé, Olise, Dembélé, y compañía.

Penal infantil para el 1 a 0 de España: ¡PENAL PARA ESPAÑA!



Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Los de Luis De La Fuente lograron trasladar la superiodidad al marcador de manera rápida, cuando transcurrían 20 minutos del primer tiempo y Lucas Digne cometió un burdo penal contra Lamine Yamal. Mikel Oyarzábal fue el encargado de ejecutarlo, y desatar el grito desaforado de los Ibéricos. Para colmo, a los pocos instantes William Saliba tuvo que irse del terreno de juego por una lesión, complicando aún más los planes.