14 de julio de 2026 - 18:05

España pasó por arriba a una desconocida Francia, la venció 2 a 0, y está en la final del Mundial 2026

Los Ibéricos barrieron a los Galos por 2 a 0, y se metieron en la final de la Copa del Mundo. Los goles de Oyarzábal y Porro fueron demasiado para Mbappé.

España pasó por arriba a Francia, y está en la final del Mundial 2026

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El anteúltimo partido de la Copa del Mundo fue la verdadera medida para dos equipos que habían alcanzado esta instancia jugando con rivales de inferior nivel. Por tal motivo, el rendimiento de uno y otro sorprendió a todos. Mientras la Furia Roja se mostró metida, sólida y peligrosa, los Galos no hicieron pie y nunca pudieron meterse en el trámite.

España se hizo cargo del manejo del balón, dandole movidad con una línea media siempre dispuesta a colaborar. Así, logró reducir a Francia a la mínima expresión. Uno de los motivos es que los subcampeones en Qatar no esperaban tener que correr de atrás, ni tampoco pudieron encontrarle la vuelta al buen trabajo defensivo que secó a Mbappé, Olise, Dembélé, y compañía.

Los de Luis De La Fuente lograron trasladar la superiodidad al marcador de manera rápida, cuando transcurrían 20 minutos del primer tiempo y Lucas Digne cometió un burdo penal contra Lamine Yamal. Mikel Oyarzábal fue el encargado de ejecutarlo, y desatar el grito desaforado de los Ibéricos. Para colmo, a los pocos instantes William Saliba tuvo que irse del terreno de juego por una lesión, complicando aún más los planes.

Sobre el cierre de la primera mitad, Fabián Ruiz tuvo en sus pies la oportunidad de ponerle el broche de oro a una excelente acción colectiva creada entre Yamal, Baena, Rodri y Dani Olmo, aunque de forma increíble lo terminó errando.

En el complemento, España logró liquidarlo ante una Francia dormida y sin respuestas. Ocurrió a los 13', cuando Dani Olmo y Pedro Porro armaron una buena pared que terminó con la gran definición del lateral. 2 a 0 e historia cerrada.

Porro liquidó el trámite, y España está en la final:

De forma merecida, aunque sorpresiva, España disminuyó a Francia a la mínima expresión, cuidó con clase su propio arco y construyó una victoria basada en el juego colectivo, el toque corto y la creatividad de su plantel. Ahora, espera en la final por Argentina o Inglaterra, que juegan este miércoles a las 16 horas.

Minuto a minuto y estadísticas de España - Francia:

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