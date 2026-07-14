La condena que recibió el hermano de Pedro Sánchez por ocupar "un cargo a su medida"

La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno , a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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El mismo tribunal sentenció al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez, informó la agencia EFE.

La sentencia, emitida este martes por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recoge que David Sánchez es autor por cooperación necesaria del delito de prevaricación administrativa relacionada con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo.

Su cargo de "coordinador de los conservatorios" de Badajoz, a la que accedió en julio de 2017, pasó a denominarse "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" en 2022 , lo que supuso "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección" y se suprimió "la incompatibilidad del mismo" con "el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez".

El hermano del presidente del gobierno español David Sánchez (c); Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño; y Elisa Moriano Morales, en una sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Badajoz

Por lo que respecta a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal lo declaró como autor de dos delitos de similar tipología relacionados tanto con el cambio de nomenclatura del puesto de David Sánchez como por la creación de la plaza de "coordinador de los conservatorios" y posterior adjudicación de la misma a David Sánchez.

"Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", refleja la sentencia.

Sobre el resto de los 11 procesados, todos ellos cargos y excargos de la Diputación de Badajoz, la Audiencia de Badajoz los condenó a nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público como cooperantes de un delito de prevaricación administrativa, bien por la plaza de David Sánchez o por la de Luis Carrero, amigo de este y también procesado, quien accedió a la Diputación como ‘jefe de Programas de Actividades Transfronterizas’.

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El gobierno de Pedro Sánchez espera que se constate la inocencia tras recurrir

El Gobierno espera que "instancias superiores" a la Audiencia de Bajadoz, que condenó a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, constaten su "inocencia" cuando se resuelva el recurso a la sentencia.

Así lo manifestó la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que reiteró la "confianza" del Ejecutivo en la Justicia.

Recordó que el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez surgió a raíz de la denuncia de una "organización ultraderechista", en referencia a Manos Limpias, que nunca hubo acusación particular y que la Fiscalía pidió la absolución del acusado.